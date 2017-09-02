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成都类风湿研究院 风湿病患者康复要注意什么

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2017-09-02
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核心提示：现在风湿病的患者不断增多，给现在的患者和家属造成了很大的影响和伤害。特别是风湿病的出现，导致患者受到明显的伤害。更为严重的时候还会引发基他并发症。所以说生活中发现风湿病进行有效的疗法选择，帮助患者更好的康复很有必要，当然，平时对风湿病的护理也很重要。那么，风湿病患者康复要注意什么呢？大家来和成都风湿医院陈建春主任认识一下吧。

　　现在风湿病的患者不断增多，给现在的患者和家属造成了很大的影响和伤害。特别是风湿病的出现，导致患者受到明显的伤害。更为严重的时候还会引发基他并发症。所以说生活中发现风湿病进行有效的疗法选择，帮助患者更好的康复很有必要，当然，平时对风湿病的护理也很重要。那么，风湿病患者康复要注意什么呢？大家来和成都风湿医院陈建春主任认识一下吧。

　　风湿病患者康复要注意什么

　　心理护理 ：多与患儿沟通，以便了解病情，给予患儿及家属精神安慰。做好出院指导，使他们了解到本病虽病程长但预后好，使他们树立战胜疾病的信心并自觉坚持长期治疗。

　　关节炎的护理 ：观察关节炎症状，有无晨僵、疼痛、肿胀、热感、运动障碍及畸形。急性期应卧床休息，利用夹板、沙袋等减轻关节疼痛，用被架保护患肢不受压。教给患儿用放松、分散注意力的方法控制疼痛或局部热敷止痛。经常变换体位，适当作关节活动，防止关节挛缩。急性期过后尽早开始关节的康复治疗，设计出允许范围内的游戏方法以利患儿做适当活动。恢复关节功能，防止畸形。如运动后关节疼痛肿胀加重可暂时中止运动。

　　发热的护理 ：密切监测体温变化，高热时采用物理或药物降温法，及时擦干汗液。更换衣服，保持皮肤清洁。观察有无皮疹、眼部受损及心功能不全表现，有无脱水体征。使用抗炎药物进行病因治疗。

　　坚持锻炼身体，以增强体质，提高抗病能力。出汗较多者，须用 毛巾及时擦 ，衣服汗湿后应及时更换，预防感冒。居住的房屋应通风、向阳，保持室内空气新鲜。被褥要 燥，轻暖。切勿在风口处睡卧。

　　洗漱宜用温水，晚间洗脚，热水应能浸及踝关节以上，时间在15分钟左右，以促使下肢血液通畅。保持良好的精神状态，正确对待疾病，切不可急躁焦虑，也不可满不在乎，更不能情绪低落。要善于自制，积极工作，心胸宽广，愉快生活。

　　风湿病患者康复要注意什么？以上就是成都风湿医院陈建春主任关于风湿病康复的要点，希望可以帮助到患者朋友。生活中了解了类风湿病患者的护理方法，在生活中做好类风湿病患者的护理工作，才能确保疾病的早日康复。

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