成都看强制哪家医院好

核心提示： 虽然腰椎间盘突出症比较常见，特别是这些年患腰椎间盘突出症的年轻人越来越多，但是腰椎间盘突出症患者中老年人仍占大多数。腰椎间盘突出症的治疗也要因人而异，特别是老年人年龄比较大，合适的腰椎间盘突出症的治疗方法比较重要。

虽然腰椎间盘突出症比较常见，特别是这些年患腰椎间盘突出症的年轻人越来越多，但是腰椎间盘突出症患者中老年人仍占大多数。腰椎间盘突出症的治疗也要因人而异，特别是老年人年龄比较大，合适的腰椎间盘突出症的治疗方法比较重要。

腰间盘突出怎么办？

(1)绝 对卧床休息

初次发作时，应严格卧床休息，强调大、小便均不应下床或坐起，这样才能有比较好的效果。卧床休息3周后可以佩戴腰围保护下起床活动，3个月内不做弯腰持物动作。此方法简单有效，但较难坚持。缓解后，应加强腰背肌锻炼，以减少复发的几率。

(2)牵引治疗

采用骨盆牵引，可以增加椎间隙宽度，减少椎间盘内压，椎间盘突出部分回纳，减轻对神经根的刺激和压迫，需要专业医生指导下进行。

(3)理疗和推拿、按摩

可缓解肌肉痉挛，减轻椎间盘内压力，但注意暴力推拿按摩可以导致病情加重，应慎重。

(4)中药治疗

中医外贴治疗：人体经络由经和络组成，经是干线，络是旁支，经络纵横交错，在人体里构成一张大网，穴位是经和络的交汇点。当人体某个部位出现症状，治疗时要按照经络的走向，彻 底切断复发根源的目的，膏药外敷刺激穴位，疏通微循环，扩张血管，促进局部血液循环，改善周围组织营养，促使滑囊内液体吸收，使之重归产生和吸收动态平衡，达到消除滑囊内滑膜炎症而痊 愈的目的。

(5)髓核化学溶解法

利用胶原蛋白酶或木瓜蛋白酶，注入椎间盘内或硬脊膜与突出的髓核之间，选择性溶解髓核和纤维环，而不损害神经根，以降低椎间盘内压力或使突出的髓核变小从而缓解症状。但该方法有产生过敏反应的风险。

(6)手术方法

手术治疗只要针对情况严重者，或者保守治疗有效但是经常发病者，主要是对患处的突出部位切入，吸纳，释放压力！能够快速缓解 腰间盘突出，对神经压迫消除！但手术不当容易留下后遗症，费用较高！很多医生建议患者保守治疗！适用情况严重者货久治不愈者！谨慎选择！

腰间盘突出的预防工作

1、注意姿势，站有站相，坐有坐相，使腰椎间盘受力均匀。不要歪歪斜斜的，不要翘二郎腿。

2、不要长时间保持某种单一姿势，要时不时变换一下体位，

适当活动一下腰部，解除腰背肌肉疲劳。

3、注意保暖，不要睡在阴冷潮湿的地方，不要在室外冰冷的石凳上久坐。

4、运动前一定要做准备活动，把腰部及各处关节活动开，让身体有个预热的过程，不要上来就在球场上奔跑、拼抢。运动时要穿减震性好的运动鞋。