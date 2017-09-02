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成都腰椎间盘突出疾病治疗医院 腰间盘突出几种有效的自我锻炼治疗法

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2017-09-02
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核心提示：　　腰椎间盘突出被大家称为一种男人病，但是，在临床中也有不少女性患有此病。究其根源该病主要是由于腰椎的退行性变化和外伤所导致的。所以该病的主要病发人群是老人以及体力劳动者，而女性

　　腰椎间盘突出被大家称为一种男人病，但是，在临床中也有不少女性患有此病。究其根源该病主要是由于腰椎的退行性变化和外伤所导致的。所以该病的主要病发人群是老人以及体力劳动者，而女性患者相对较少。今天成都风湿医院陈建春主任给大家介绍一下腰间盘突出在治疗的同时有哪些是需要注意的：

　　一、补充钙成分：钙元素是骨的主要成分，因此，患者的饮食要充分摄取钙。成长期自不必说，成年以后骨也要不断进行新陈代谢。另外，钙还有使精神安定的作用可以起到缓解疼痛的作用，如鱼、牛奶、酸奶等。

　　二、控制总热量：在日常饮食过程中，如果对饮食的质和量不能科学的搭配，那么肥胖是不可避免的结果，这样从而对该疾病的病情状况造成了更大的损害。

　　三、戒烟：已经有很多的试验和资料证明，吸烟还是慢性腰痛的发病原因之一，而且影响治疗效果。因此，在平时生活中，希望患者朋友们能够戒烟。

　　四、维生素C：根据医学调查，发现椎间盘的纤维环是由结缔组织形成的，而结缔组织的形成离不开维生素C，因此，对于患者的饮食来说，维生素C是不可缺少的，如红薯、油菜、菜花等。

　　腰间盘突出的锻炼方法

　　①踢腿锻炼。仰卧，患肢伸直向上踢腿，逐渐抬高，直至达到90°。

　　②行走炼习。佩带腰围，循序渐进，量力而行，当感觉腰肌酸胀时休息再继续行走，保持每日行走距离有所增加，使腰肌逐渐增强。

　　③腰背肌锻炼包括五点式支撑法、三点式支撑法及飞燕点水法。三点式支撑法为仰卧位，屈膝，双足分开同肩宽，头、足着床，抬高臀部至极限，还原。急性发作期应尽量卧床休息， 绝 对卧床3周，等疼痛缓解后再进行练习。

　　成都风湿医院陈建春主任从生物力学的角度上看，腰4～腰5及腰5～骶1椎间盘所承受的压力最 大，其活动度也最 大，而位于这两个节段的后纵韧带却相对较窄(只有上部宽度的1/2)，因而腰4～腰5及腰5～骶1椎间盘是最容易受损的部位，临床上也是以腰4～腰5及腰5～骶1椎间盘突出最为常见。

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