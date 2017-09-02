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成都医治风湿性关节炎医院 风湿可以改变遗传基因吗？

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2017-09-02
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核心提示：　很多人都知道风湿是一种危害很大的疾病，因此患者多加注意这种病的危害及时了解这种病的遗传是很重要的，那么生活中得了风湿遗传不？我们来和成都风湿医院陈建春主任一起看看下文的详细介绍吧希望大家能从中有所了解。

　　很多人都知道风湿是一种危害很大的疾病，因此患者多加注意这种病的危害及时了解这种病的遗传是很重要的，那么生活中得了风湿遗传不？我们来和成都风湿医院陈建春主任一起看看下文的详细介绍吧希望大家能从中有所了解。

　　成都风湿医院陈建春主任介绍风湿的发病有轻微的家族聚集倾向和孪生子共同患病的现象，提示遗传因素在风湿的发病中起一定的作用的说法并非没有依据。所以对于风湿性关节炎的治疗患者要积极的对待而且做好预防工作也显得十分必要。

　　尽管如此同卵双生子的共同患病机会仅为百分之三十到百分之五十并非百分之百，而异卵双生子则更低仅为百分之五左右。成都治疗风湿医院这说明风湿像高血压、糖尿病一样不是由单一基因所决定的，而非遗传因素在发病中的作用也由此得到印证。专家介绍积极的进行风湿性关节炎的治疗对于患者来说是非常重要的。

　　研究表明中国的风湿病人有一种共同的遗传基因(HLADR4)、说明风湿和HLADR4相关，尤其在严重病例，但并不是有这种 基因的人都会患风湿，所以对于风湿性关节炎的治疗要积极的进行，因此风湿有遗传易感性，但其发病遗传也只是其中一种的可能因素具体还是多种因素综合作用的结果。

　　成都风湿医院陈建春主任温馨提醒：风湿会遗传吗？以上就是陈建春主任为我们所介绍的风湿性关节炎的治疗的问题，望患者积极的预防这种病的危害切莫轻视麻痹大意。

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