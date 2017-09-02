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儿童也能患上类风湿？类风湿病怎样医治

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2017-09-02
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核心提示：幼年型类风湿性关节炎（以下简称JRA）是指16岁以下儿童所患的类风湿性关节炎。幼年型类风湿性关节炎与成年类风湿性关节炎不同点如下：

　　幼年型类风湿性关节炎(以下简称JRA)是指16岁以下儿童所患的类风湿性关节炎。幼年型类风湿性关节炎与成年类风湿性关节炎不同点如下：

　　(1)幼年类风湿性关节炎全身症状重，如高热、皮疹全身淋巴结肿大，肝、脾肿大关节病变较轻。

　　(2)血清免疫学指标异常者较少如类风湿因子阳性率较成年人明显低。

　　(3)幼年类风湿性关节炎患者的起病方式表现不一有全身型、多关节型和少关节型。而成人类风湿性关节炎的起病方式比较一致可以用同一诊断标准衡量。

　　(4)幼年类风湿性关节炎很少有皮下结节而成人类风湿性关节炎则多见。

　　(5)幼年类风湿性关节炎患者虽然常表现为明显的关节腔积液而关节疼痛和晨僵等症状都较轻，关节活动较少受限制。成都治疗类风湿医院成人RA患者的关节肿胀虽然常为中度、轻度而关节疼痛和晨僵症状都较重关节活动容易受限制。

　　(6)幼年类风湿性关节炎患者颈椎受累可达50%而成人类风湿性关节炎患者则少见。

　　(7)幼年类风湿性关节炎患者容易出现寰枕关节半脱位但很少引起严重的神经系统后遗症;而成人RA患者很少发现寰枕关节半脱位一旦发生多引起严重的神经系统压迫症状。

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