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成都治疗类风湿医院 类风湿性关节炎对身体的危害

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2017-09-02
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核心提示：类风湿性关节炎会让人们失去对生活的信心，会觉得生活特别的灰暗，不会再变得美好，其实这都是由于类风湿性关节炎的危害而造成的，大家对类风湿性关节炎如同在面对不治之症一样，缺乏足够的信心，那么类风湿性关节炎的危害究竟是什么。成都风湿医院陈建春主任在这里讲解：

　　类风湿性关节炎会让人们失去对生活的信心，会觉得生活特别的灰暗，不会再变得美好，其实这都是由于类风湿性关节炎的危害而造成的，大家对类风湿性关节炎如同在面对不治之症一样，缺乏足够的信心，那么类风湿性关节炎的危害究竟是什么。成都风湿医院陈建春主任在这里讲解：

　　一、关节肿痛

　　每一位类风湿患者都会出现关节疼痛，这是类风湿发病的典型症状表现，有的关节症状严重的患者，每时每刻都承受着剧烈的疼痛，就连平时一个细微的动作也会造成全身的关节疼痛。类风湿发病范围广泛，几乎任何关节都可受侵犯，连下颌关节也在内，全身关节一动就痛或持续痛苦，一些严重的类风湿患者白天不能活动、夜不能寐，如不及时治疗，疾病的反复发作将给患者的精神和体力带来极大的消耗。

　　二、关节功能限制

　　因为类风湿主要病变是类风湿滑膜发炎，并产生富有血管的肉芽组织破坏关节软骨，久之，使上下两个关节面互相融合在一同，导致关节强直。发病历程中，因为痛苦悲伤不注意正确的姿态，可发生各种关节畸形。别的，由于关节的肿痛和运动受限，关节附近的肌肉可发生僵硬和萎缩。

　　三、关节变形残疾

　　关节的强直和畸形，肌肉的僵硬和萎缩，均可造成不同程度的残废，终至关节活动度受到限制，以致关节不能活动，不只影响患者的日常休息，最终使患者完全丧失劳动能力，而且使患者生活不能自理，大大降低了生活质量，同时也给患者的家眷带来诸多不便。

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