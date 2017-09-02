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成都痛风病医院 痛风患者的饮食之道

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2017-09-02
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核心提示：　　做为一名痛风患者，做好饮食的控制是本份，如果你连如何忌口，什么应该吃什么不该吃都不知道，那么简单的说就是把你之前海吃胡喝的通通吐出来，那是不可能的，请往下看！

　　做为一名痛风患者，做好饮食的控制是本份，如果你连如何忌口，什么应该吃什么不该吃都不知道，那么简单的说就是把你之前海吃胡喝的通通吐出来，那是不可能的，请往下看！

　　1禁忌

　　各种动物内脏(肝、肾、心、脑)、骨髓、海鲜、肥肉、鱼干、豆芽、香菇、肉汤，这些东西尽量不要吃了嘌呤含量极高，危险！

　　2尽量不吃

　　猪、牛、羊肉、火腿、香肠、鸡、鸭、鹅、兔;鱼虾类、菠菜、韭菜、豆类、蘑菇、香蕈、花生等也有一定量嘌呤，要少吃，这些东西量稍大些会诱发痛风，所以大家控制摄入量。

　　3可以吃

　　低嘌呤或者无嘌呤的食物：

　　如各种乳类和乳酪，鲜奶、炼乳、奶酪、麦乳精、奶粉;蛋类，如鸡蛋、鸭蛋等;

　　谷类，如面包、玉米粥、面条;

　　蔬菜类，如卷心菜、胡萝卜、白萝卜、芹菜、大白菜、茄子、苣荬菜、甘蓝、莴苣、刀豆、南瓜、黄瓜、西葫芦、西红柿、芜菁、山芋、山药、马铃薯、洋葱、青葱等。

　　我们不提倡全素

　　因为营养不均衡时身体也不会健康更没有抵抗力，不过做为痛风患者少荤多素就是你终身的饮食习惯，如果你真的很馋肉，那么建议在早晨或者中午可以少量摄入，晚餐尽量全素。肉类 入沸水中抄过再烹饪，肉汤一定不要摄入。

　　饮食要规律

　　避免暴饮暴食或饥饿，少吃油炸的食物;控制好自己的体重，减少热能及脂肪的摄入，每餐能做到七八成饱 ，切忌过饱。

　　多吃碱性食物

　　做到食物的酸碱平衡，大多数的水果蔬菜都是碱性的。

　　禁酒

　　得了痛风以后就是与酒绝缘了，如果你还想日日与酒为伴那无疑和选择自杀差不多，痛风病程发展的快的，后果严重者，酗酒为罪魁祸首。

　　如果你因为应酬实难推却，建议你减少应酬，另选择适量的红酒，啤酒和白酒就不要碰了。

　　提示：浓茶、咖啡、可乐等饮料也不要喝，烟能戒 ，不能戒减少量。

　　饮水

　　痛风患者每天饮水量应达到3-4L，每日排尿量保持在2000ml以上，即8杯水到10杯水左右。

　　如果肾功能没有问题，可以在睡前喝一杯水， 有一次到两次夜尿，因尿路结石的发生和小便尿酸浓度及小便的酸碱度有关，要预防尿路结石及肾结石的发生，使尿酸排出途径只有一条，那就是你的尿液，所以对于痛风的人来说，水是 的良药。

　　上述是成都风湿医院陈建春主任对痛风病的治疗与预防的一些方法，真正 要根据患者的情况，结合专业医生给出的治疗方案。痛风不是一朝一夕就能治疗好的，它是一个循环渐进、愈来愈好的过程。

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