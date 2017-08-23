39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都治疗滑膜炎的医院 膝关节滑膜炎预防需要补钙吗

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　膝关节滑膜炎是很常见的一种关于关节的疾病，该疾病给患者带来的危害是非常大的，犯病的时候患者的关节非常的疼痛，严重会无法正常行走，所以大家在生活中一定要积极的做好预防措施，那么，滑膜炎预防要补钙吗？下面一起来和成都风湿医院陈建春主任了解一下吧。

　　膝关节滑膜炎是很常见的一种关于关节的疾病，该疾病给患者带来的危害是非常大的，犯病的时候患者的关节非常的疼痛，严重会无法正常行走，所以大家在生活中一定要积极的做好预防措施，那么，滑膜炎预防要补钙吗？下面一起来和成都风湿医院陈建春主任了解一下吧。

　　1、保暖很重要：大家别看夏天温度高，其实也要注意关节保暖。尤其是空调温度不要太低，这样很容易导致关节收到冷空气的刺激，从而导致滑膜炎的发生。

　　2、温水泡脚：晚上临睡前泡脚，我用的是红花泡脚的，以前每天晚上用红花15克坚持泡脚30分钟，现在滑膜炎好了，我就用热水泡脚20分钟，晚上睡的也好。

　　3、活动关节：注意做一些活动，这样能 各关节的灵活性，但是膝部有积液的患者不能过量的活动。

　　4、注意饮食：大家都爱吃火锅，但是记住不要喝汤，火锅中的海鲜、动物内脏、蘑菇等含有大量的嘌呤类物质，书上说这些嘌呤能够充分溶解到汤中，容易引起痛风性关节炎等疾病，更加危害患者的健康。

　　5、适当饮牛奶：喝牛奶要讲究方法，不是越多越好，我经过研究发现，每天喝600ML的牛奶是 的，喝多了身体吸收不了，达不到补钙的效果，喝600ML，这样能有效补钙，还能防止骨质疏松。

　　滑膜炎预防要补钙吗？从以上内容可以了解到，是需要的。预防膝关节滑膜炎的方法还是很多的，膝关节处的滑膜是最多的，所以大家在生活中一定要保护自己的膝盖，防止受伤还要注意保暖，防止风湿的发生，出除此之外还要多补钙，提高骨质。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈