成都治疗滑膜炎的医院 膝关节滑膜炎预防需要补钙吗

核心提示： 膝关节滑膜炎是很常见的一种关于关节的疾病，该疾病给患者带来的危害是非常大的，犯病的时候患者的关节非常的疼痛，严重会无法正常行走，所以大家在生活中一定要积极的做好预防措施，那么，滑膜炎预防要补钙吗？下面一起来和成都风湿医院陈建春主任了解一下吧。

膝关节滑膜炎是很常见的一种关于关节的疾病，该疾病给患者带来的危害是非常大的，犯病的时候患者的关节非常的疼痛，严重会无法正常行走，所以大家在生活中一定要积极的做好预防措施，那么，滑膜炎预防要补钙吗？下面一起来和成都风湿医院陈建春主任了解一下吧。

1、保暖很重要：大家别看夏天温度高，其实也要注意关节保暖。尤其是空调温度不要太低，这样很容易导致关节收到冷空气的刺激，从而导致滑膜炎的发生。

2、温水泡脚：晚上临睡前泡脚，我用的是红花泡脚的，以前每天晚上用红花15克坚持泡脚30分钟，现在滑膜炎好了，我就用热水泡脚20分钟，晚上睡的也好。

3、活动关节：注意做一些活动，这样能 各关节的灵活性，但是膝部有积液的患者不能过量的活动。

4、注意饮食：大家都爱吃火锅，但是记住不要喝汤，火锅中的海鲜、动物内脏、蘑菇等含有大量的嘌呤类物质，书上说这些嘌呤能够充分溶解到汤中，容易引起痛风性关节炎等疾病，更加危害患者的健康。

5、适当饮牛奶：喝牛奶要讲究方法，不是越多越好，我经过研究发现，每天喝600ML的牛奶是 的，喝多了身体吸收不了，达不到补钙的效果，喝600ML，这样能有效补钙，还能防止骨质疏松。

滑膜炎预防要补钙吗？从以上内容可以了解到，是需要的。预防膝关节滑膜炎的方法还是很多的，膝关节处的滑膜是最多的，所以大家在生活中一定要保护自己的膝盖，防止受伤还要注意保暖，防止风湿的发生，出除此之外还要多补钙，提高骨质。