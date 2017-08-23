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成都风湿性脊柱炎医院 得了产后风湿要怎么调理？

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2017-08-23
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核心提示：产后风湿一般是指妇人产后出现关节肌肉酸痛、肿胀或者畏风寒等一系列病症。中医认为是由于产后机体虚弱，气血不足，筋脉失养；或风寒湿之邪，乘虚而入，或痰浊瘀血内生，阻滞经络关节而致。下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍一下产后风湿的症状与调护方法。

　　产后风湿一般是指妇人产后出现关节肌肉酸痛、肿胀或者畏风寒等一系列病症。中医认为是由于产后机体虚弱，气血不足，筋脉失养;或风寒湿之邪，乘虚而入，或痰浊瘀血内生，阻滞经络关节而致。下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍一下产后风湿的症状与调护方法。

　　产后风湿病的症状：

　　肢体关节、肌肉疼痛不适、重着肿胀、酸楚麻木，屈伸不利，甚或关节僵硬。并可伴有汗出畏风，面色无华，体倦乏力，腰膝酸软等症。

　　产后风湿病的病因病机：

　　外因：感受风、寒、湿、热之邪。产后居住潮湿之地，或分娩之时室内过冷或过暖;或产期多用空调、电扇消暑，皆易感受风、寒、湿邪，痹阻经络而发病。

　　内因：虚证居多，内因最关键。

　　①气血亏虚：产后失血过多，或难产，精力损耗过度;机体、肌肤、筋脉、关节、脏腑、骨骼等全身组织失养。

　　② 瘀血阻滞：若产后恶露不净，瘀血留滞经络骨节之间，或平时有血瘀之症(子宫肌瘤、月经不调)，气血运行不畅，则遍身关节肌肉疼痛，屈伸不利。

　　③肝气郁结：产后情绪波动或焦虑抑郁，导致肝气郁结，气机不畅，血行瘀阻，脏腑经络失养，发为本病。

　　产后风湿病的饮食调养

　　1、苡米桃仁粥：苡米仁150g，山核桃仁200 g，豆豉50g，红枣100 g。功效：健脾祛湿，活血除痹。

　　2、归芪血藤鸡：黄芪50g 当归10g，鸡血藤30 g，嫩母鸡半只 黄酒20ml，葱、姜适量。功效：益气补血、活血祛湿。

　　产后风湿病的中医调护：

　　1、中药药浴疗法：根据不同的产后风湿病患者的体质开出不同的重要处方。将中药煎液加入热水，38-40C;，持续时间约20-30分钟，注意保暖。能经皮吸收，祛风散寒、活血通络。

　　2、生活起居：产后注意保暖，不能让冷风直接吹向产妇的身体，不要过早接触冷水;避免潮湿，忌食生冷之品，避免过度劳累。

　　3、适当运动：慢走、做广播操、打太极拳，多在户外晒太阳，以促进气血流畅，防止缺钙，增加机体抵抗力。

　　4、情志调养：营造宽松环境，保持身心愉悦，避免紧张、焦虑、烦躁、抑郁。

　　以上就是对于产后风湿的症状及护理方法介绍，成都风湿医院陈建春主任提醒备孕或已孕妈妈们多注意对风湿病的预防，祝大家身体健康！

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