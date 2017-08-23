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成都强直病医院 强直性脊柱炎要怎么做功能锻炼？

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2017-08-23
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核心提示：　我们都知道功能锻炼对于强直性脊柱炎患者的重要性，那么强直性脊柱炎患者应该怎么做功能锻炼呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎的功能锻炼方法。

　　我们都知道功能锻炼对于强直性脊柱炎患者的重要性，那么强直性脊柱炎患者应该怎么做功能锻炼呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎的功能锻炼方法。

　　强直性脊柱炎患者的功能锻炼：

　　1、蹬空屈伸法

　　动作要领：患者仰卧于床上，双手置于体侧，或扶于床边，躯体与上肢不动，双下肢交替屈髋屈膝，小腿悬于空中，像蹬自行车行驶一样的运动3～5分钟，次数逐渐增加。

　　适应症：患肢肌肉萎缩，髋关节、膝关节屈曲功能受限，拄双拐不能行走的患者。

　　2、直腿抬高法

　　动作要领：患者仰卧于床上，双手置于体侧，或扶于床边，躯体与上肢不动，患肢伸直屈髋向上抬起，小腿悬于空中。缓慢抬起，缓慢放下，双腿交替进行，每次运动3-5个，每天3～5次，次数逐渐增加。

　　适应症：患肢股四头肌萎缩明显，髋关节屈曲功能受限，拄双拐不能行走的患者。

　　3、仰卧抱膝法

　　动作要领：患者仰卧于床上，患肢屈髋、屈膝、双手叉指合掌抱住胫骨近端前方，把患肢向胸前用力拉近，持续1分钟，重复上述动做，双腿交替进行，每次运动3-5个，每天3～5次，次数逐渐增加，屈髋力量及幅度逐渐大加。

　　适应症：患肢肌肉萎缩，髋关节间隙狭窄，屈曲功能受限严重。拄双拐不能行走的患者。

　　4、 4字下压法

　　动作要领：患者仰卧于床上或坐于床上，左患肢伸直，右患肢屈膝、屈髋、外展，足部搭于左腿膝盖上端或下端，用右手下压右膝关节。每次要求缓慢下压，每个持续1分钟，反复上述动做，双腿交替进行，每次运动3-5个，每日3～5次。次数逐渐增加，力量及幅度逐渐大加，禁忌快速下压及用力大，以免拉伤软组织。

　　适应症：患肢髋关节间隙狭窄，外展功能严重受限，髋关节骨性关节炎较重，拄双拐不能行走患者。

　　5、 扶物下蹲法

　　动作要领：双手前伸，扶住固定物，身体直立，身体与固定物半臂距离，双足分开与肩等宽，或尽量分开双足，慢慢下蹲，蹲下3-5分钟后再站起。每次1-3个，每日5次。

　　适应症：髋关节轻度下蹲功能受限患者。

　　以上就是对于强直性脊柱炎功能锻炼的介绍，成都风湿医院陈建春主任提醒广大强直性脊柱炎患者们一定要坚持治疗，同时结合食疗与保健，以稳定病情，避免复发，祝大家身体健康！

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