成都治疗滑膜炎医院 滑膜炎的一般治疗方法

核心提示： 滑膜炎是滑膜受到刺激产生炎症，造成分泌液失调形成积液的一种关节病变，长期以来，影响患者的正常生活，工作，带来了很多麻烦，有些患者四处求医，反复发作，痛苦不堪，甚至心理蒙上一层阴影，在治疗中要注意三个环节，1．及时明确诊断；2．及时有效的综合治疗；3．及时的功能锻炼，做好日常保健，而平时的功能锻炼，避免又发滑膜炎的活动，减少关节损害，是避免滑膜炎发作的关键所在。

一般治疗方法：

1.穿刺疗法

关节积液较多、张力大时，可进行关节穿刺，将积液和积血完全抽净，并向关节腔注射透明质酸钠，它是关节滑液的主要成分。

2.药物治疗

急性期滑膜损伤，瘀血积滞，治以散瘀生新消肿为主，如有炎症，需同时进行抗炎治疗。

3.固定与练功疗法

早期应卧床休息，抬高患肢，可用弹力绷带加压包扎，并禁止负 重。治疗期间可作股四头肌舒缩活动锻炼，后期应加强膝关节的屈伸锻炼，这对消除关节积液，防止股四头肌萎缩，预防滑膜炎反复发作， 恢复膝关节伸屈功能，有着积极作用。

4.中医膏穴疗法

滑膜炎的生活调养

(1)避免长期剧烈运动(可参见骨关节炎病人的锻炼一文)

长期、过度、剧烈的运动或活动是诱发滑膜退变的基本原因之一。尤其对于持重关节(如膝关节、髋关节)，过度的运动使关节面受力加大，磨损加剧。长期剧烈运动还可使骨骼及周围软组织过度地受力及牵拉，造成局部软组织的损伤和骨髂上受力不均，从而导致骨质增生。

(2)适当进行体育锻炼(可参见骨关节炎病人的锻炼一文)

避免长期剧烈的运动，并不是不活动，恰恰相反，适当的体育锻炼是预防骨质增生的好方法之一。因为关节软骨的营养来自于关节液，而关节液只有靠“挤压’才能够进入软骨，促使软骨的新陈代谢。适当的运动，特别是关节的运动，可增加关节腔内的压力，有利于关节液向软骨的渗透，减轻关节软骨的退行性改变，从而减轻或预防滑膜炎，尤其是关节软骨的增生和退行性改变。

(3)及时治疗关节的损伤

关节损伤包括软组织损伤和骨损伤。关节的骨质增生经常与关节内骨折有直接关系。由于骨折复位不完全，造成关节软骨面不平整，从而产生创伤性关节炎。对于关节内骨折的患者，如果能够及时治疗，作到解剖复位，完全可以避免创伤性关节炎和关节骨质增生的发生。

(4)减轻体重

体重过重是诱发脊柱和关节骨质增生的重要原因之一。过重的体重会加速关节软骨的磨损，使关节软骨面上的压力不均匀，造成滑膜炎症。

滑膜炎是滑膜受到刺激产生炎症，造成分泌液失调形成积液的一种关节病变，长期以来，影响患者的正常生活，工作，带来了很多麻烦，有些患者四处求医，反复发作，痛苦不堪，甚至心理蒙上一层阴影，在治疗中要注意三个环节，1.及时明确诊断;2.及时有效的综合治疗;3.及时的功能锻炼，做好日常保健，而平时的功能锻炼，避免又发滑膜炎的活动，减少关节损害，是避免滑膜炎发作的关键所在。