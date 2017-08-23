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成都强直去哪里治疗好 强直性脊柱炎治疗的好吗？

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2017-08-23
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核心提示：强直性脊柱炎也是一种以关节症状为主的慢性疾病，尤其是影响骶髂关节跟脊柱，对于AS患者而言，关节的功能性锻炼尤为重要，甚至同药物治疗占据着一样的地位。强直性脊柱炎患者简单易行的锻炼方法是，深呼吸运动和扩胸运动。两者都有扩展胸廓，预防肋椎关节强直，增加肺活量的作用，由于胸廓的扩张，还间接起到预防驼背畸形的作用。以下是成都风湿医院陈建春主任总结的一些小细节，坚持下去会有所收益的。

　　强直性脊柱炎也是一种以关节症状为主的慢性疾病，尤其是影响骶髂关节跟脊柱，对于AS患者而言，关节的功能性锻炼尤为重要，甚至同药物治疗占据着一样的地位。强直性脊柱炎患者简单易行的锻炼方法是，深呼吸运动和扩胸运动。两者都有扩展胸廓，预防肋椎关节强直，增加肺活量的作用，由于胸廓的扩张，还间接起到预防驼背畸形的作用。以下是成都风湿医院陈建春主任总结的一些小细节，坚持下去会有所收益的。

　　(1)深呼吸：每天早晨、工作休息时间及睡前均应常规作深呼吸运动。深呼吸可以维持胸廓最 大的活动度，保持良好呼吸功能。

　　(2)颈椎运动：头颈部可作向前、向后、向左、向右转动，以及头部旋转运动，以保持颈椎的正常活动度。

　　(3)腰椎运动：每天作腰部运动、前屈、后仰、侧弯和左右旋转躯体，使腰部脊柱保持正常的活动度。

　　(4)肢体运动：可作俯卧撑、斜撑，下肢前屈后伸，扩胸运动及游泳等。游泳既有利于四肢运动，又有助于增加肺功能和使脊柱保持生理曲度，是最适合的全身运动。但本病患者严禁跳水，以免造成颈椎和颈脊髓损伤。

　　(5)髋膝关节：运动同类风湿性关节炎一样。

　　(6)两脚分开与肩宽，两手叉腰，抬头挺胸，目视前方，做胸式呼吸。

　　(7)体位同前，吸气时两手握拳。经体侧上举与肩平，同时挺胸，肩部向脊柱收拢，头后仰，足尖踮起，呼气时还原。

　　(8)体位向前，吸气时两上肢伸直经体侧上举;呼气时双腿伸直，上体前屈，手触地面。

　　(9)距墙角一米处，两手分别撑在两侧墙上，与肩平齐，吸气时身体前倾，腰部前挺，脚跟不要抬起，呼气时还原。

　　(10)距墙一臂之远站立，双臂伸直，撑墙，略比肩宽，吸气时屈肘，前臂触墙，胸部前挺;呼气时还原。

　　(11)双手高举抓单杠悬吊，用自身重量进行牵引，也可以行引体向上，吸气时上，呼气时还原。

　　上面成都风湿医院陈建春主任总结的一些锻炼方法，AS患者可以从中选择几节，一般一天锻炼数次，强直性脊柱炎患者应注意做矫形体操，强直性脊柱炎危害非常大，患者尤其是要注意保持关节的功能性，这也是让很多人感到可怕的主要因素，广大患者也不必过分担心，虽然强直性脊柱炎的治疗也是世界性治疗难题，无法 ，但是通过正规治疗外加生活的积极护理，是完全可以将AS控制住的。

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