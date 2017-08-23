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成都全国治痛风性关节炎的医院 引发痛风的病因都有哪些呢？

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2017-08-23
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核心提示：　引发痛风让不少的人群都受到了困扰，一般痛风主要是嘌呤代谢异常导致的疾病，所以和我们生活、饮食都息息相关，想要预防痛风必须要了解痛风的病因，下面我们一起来和成都风湿医院陈建春主任了解下引发痛风的病因都有哪些呢？这样我们就可以很好的预防疾病了。

　　引发痛风让不少的人群都受到了困扰，一般痛风主要是嘌呤代谢异常导致的疾病，所以和我们生活、饮食都息息相关，想要预防痛风必须要了解痛风的病因，下面我们一起来和成都风湿医院陈建春主任了解下引发痛风的病因都有哪些呢？这样我们就可以很好的预防疾病了。

　　引发痛风的病因与生活习惯有关：

　　1、长期的饮酒会导致痛风的发生，因为长期饮酒可导致血尿酸增高和血乳酸增高引发痛风或者是急性的关节炎发作，还有可能会刺激嘌呤增加发生痛风，在平时的饮食中我们如果摄取了高蛋白的食物和高脂肪的食物，会经过消化之后转为高嘌呤的食物，导致痛风发作

　　2、肥胖会导致痛风的发生，因为肥胖者血清尿酸水平越高，就会导致痛风，如果长期的摄入量少就会避免血尿酸水高，所以想要预防的朋友们，在饮食中药控制，不要长期的摄入过多的食物，让体重超重导致血尿酸水平的持续升。

　　引发痛风的病因与基础疾病有关：

　　1、高脂血症：一般患有高脂血症会引发痛风，因为高血脂患者胆固醇高、甘油三酯高。

　　2、高血压：痛风在高血压患者中的发病率也有，所以在生活中我们要积极的控制血压。

　　3、动脉硬化：一般动脉硬化与很多的疾病都有着关系，痛风也不例外。

　　引发痛风的病因与遗传有关：

　　一般痛风也会受遗传的因素应县个，往往有家族史的人不注意平时的生活、饮食会导致痛风的发生，因为身体里面有一种遗传的酶，如果饮食量中蛋白质含量高就会导致分解不掉，发生嘌呤聚集，发生痛风。

　　引发痛风的病因都有哪些呢？成都风湿医院陈建春主任说明痛风是一种很常见的高发疾病，发生时候疼痛难忍，所以我们要积极的进行预防，在生活中要有规律的进行，不要打乱正常的生物钟和新陈代谢，让身体拥有健康减少痛风。如果患上了此病患者一定要及时的治疗避免并发症的发生。

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