成都风湿骨病医院 风湿病病人为什么怕冷、潮湿和下雨天？

核心提示：风湿病人害怕天气的变化，尤其是天气突然变冷、潮湿或者下雨天的时候。天气会影响关节痛、腰背痛以及双手皮肤颜色。比如，类风湿关节炎或骨关节炎的病人，之前关节不会痛或不是很痛，但天气一变，关节就出现疼痛或者疼痛加重，如膝关节、手指关节、腕关节等等。

日常工作中，会有很多风湿病的病人会问下面一些问题：

我是类风湿关节炎，为什么一下雨我的双手就会变得僵硬和疼痛？

我是骨关节炎的病人，为什么天气一变冷我的膝关节就会很痛？

我是硬皮病(或系统性红斑狼疮)的病人，我的手一遇冷(水)就会变白、变紫？

我是强直性脊柱炎的病人，最近潮湿，我的腰背又痛了？

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可见，风湿病人害怕天气的变化，尤其是天气突然变冷、潮湿或者下雨天的时候。天气会影响关节痛、腰背痛以及双手皮肤颜色。比如，类风湿关节炎或骨关节炎的病人，之前关节不会痛或不是很痛，但天气一变，关节就出现疼痛或者疼痛加重，如膝关节、手指关节、腕关节等等。

为什么会出现这种情况，天气的变化通过何种途径加重疼痛，需要进一步研究。目前认为，天气的变化可以改变人体的生理、心理、以及免疫系统，参与关节痛的发生和加剧。

一、生理因素

关节是人体外在的组织，不像内脏器官那样在身体里面，它更容易受到周围环境因素的影响。由于天气变化，尤其是寒冷的天气，人体会发生生理变化，关节周围的血管收缩，血液供应减少，可能会导致病变的关节组织缺血，从而导致关节僵硬和疼痛的发生或加剧。硬皮病(或系统性红斑狼疮)的病人，双手遇冷就会变白、变紫，这也是因为天气影响了血管的收缩，从而导致皮肤颜色的改变，而一旦温度升高，皮肤血管慢慢扩张，又可以变为红色。

二、心理因素

一方面，风湿病病人害怕天气变化，因为天气的变化可能意味着病情的加重。因此，情绪的作用会导致风湿病病人对疼痛敏感增加，风湿病病人对疼痛的感受可能更加深刻和强烈。

另一方面，病人在天气变化时，由于害怕病情加重，影响了睡眠、休息，会对病情产生影响。因此，心理因素可能会通过两方面的因素作用，加重病人的主观体验。

三、免疫学因素

有学者对类风湿关节炎的研究发现，天气的变化，增强了风湿病病人的免疫反应，提高了自身抗体的表达水平，使病情加重。同时，天气因素也会影响炎症因子以及细胞因子的表达，加重关节滑膜增生以及炎性细胞浸润，从而加重病情。