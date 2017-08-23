39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都风湿骨病医院 风湿病病人为什么怕冷、潮湿和下雨天？

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：风湿病人害怕天气的变化，尤其是天气突然变冷、潮湿或者下雨天的时候。天气会影响关节痛、腰背痛以及双手皮肤颜色。比如，类风湿关节炎或骨关节炎的病人，之前关节不会痛或不是很痛，但天气一变，关节就出现疼痛或者疼痛加重，如膝关节、手指关节、腕关节等等。

　　日常工作中，会有很多风湿病的病人会问下面一些问题：

　　我是类风湿关节炎，为什么一下雨我的双手就会变得僵硬和疼痛？

　　我是骨关节炎的病人，为什么天气一变冷我的膝关节就会很痛？

　　我是硬皮病(或系统性红斑狼疮)的病人，我的手一遇冷(水)就会变白、变紫？

　　我是强直性脊柱炎的病人，最近潮湿，我的腰背又痛了？

　　.......

　　可见，风湿病人害怕天气的变化，尤其是天气突然变冷、潮湿或者下雨天的时候。天气会影响关节痛、腰背痛以及双手皮肤颜色。比如，类风湿关节炎或骨关节炎的病人，之前关节不会痛或不是很痛，但天气一变，关节就出现疼痛或者疼痛加重，如膝关节、手指关节、腕关节等等。

　　为什么会出现这种情况，天气的变化通过何种途径加重疼痛，需要进一步研究。目前认为，天气的变化可以改变人体的生理、心理、以及免疫系统，参与关节痛的发生和加剧。

　　一、生理因素

　　关节是人体外在的组织，不像内脏器官那样在身体里面，它更容易受到周围环境因素的影响。由于天气变化，尤其是寒冷的天气，人体会发生生理变化，关节周围的血管收缩，血液供应减少，可能会导致病变的关节组织缺血，从而导致关节僵硬和疼痛的发生或加剧。硬皮病(或系统性红斑狼疮)的病人，双手遇冷就会变白、变紫，这也是因为天气影响了血管的收缩，从而导致皮肤颜色的改变，而一旦温度升高，皮肤血管慢慢扩张，又可以变为红色。

　　二、心理因素

　　一方面，风湿病病人害怕天气变化，因为天气的变化可能意味着病情的加重。因此，情绪的作用会导致风湿病病人对疼痛敏感增加，风湿病病人对疼痛的感受可能更加深刻和强烈。

　　另一方面，病人在天气变化时，由于害怕病情加重，影响了睡眠、休息，会对病情产生影响。因此，心理因素可能会通过两方面的因素作用，加重病人的主观体验。

　　三、免疫学因素

　　有学者对类风湿关节炎的研究发现，天气的变化，增强了风湿病病人的免疫反应，提高了自身抗体的表达水平，使病情加重。同时，天气因素也会影响炎症因子以及细胞因子的表达，加重关节滑膜增生以及炎性细胞浸润，从而加重病情。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈