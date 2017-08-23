成都哪家医院治高尿酸血症 痛风患者的食疗原则是什么？

核心提示：我们知道治疗与食疗是分不开的，尤其痛风患者更需要在治疗之余多注意饮食治疗，更好的控制血尿酸，来达到治疗目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下痛风患者的饮食治疗原则。

我们知道治疗与食疗是分不开的，尤其痛风患者更需要在治疗之余多注意饮食治疗，更好的控制血尿酸，来达到治疗目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下痛风患者的饮食治疗原则。

减少外源性尿酸的来源，促进体内尿酸的排泄。“三低一高”即：低嘌呤饮食、减轻体重、低盐低脂膳食和大量饮水。

1、限制总热量，保持理想体重

痛风患者多伴有肥胖、高血压、糖尿病，应限制能量的摄入，尽可能地维持理想体重。超重患者可每日减少摄入总热量的10%~15%，使体重逐渐降至标准范围。减轻体重应循序渐进，以防止酮症或痛风急性发作。

2、限制脂肪摄入量

脂肪有阻碍肾脏排泄尿酸的作用，脂肪摄取量应控制在总热量的20%~25%以内，每日脂肪摄入总量以50克左右为宜，注意要以植物油为主，少吃动物脂肪。

3、限制嘌呤摄入量

嘌呤是细胞核中的一种成分，凡是含有细胞的食物都含有嘌呤，动物性食品中嘌呤含量较多。蛋白质摄入导致嘌呤增多的原因，主要是食物中的核酸多与蛋白质结合形成核蛋白存在于细胞内。食用蛋白质不可避免地摄入核酸。例如肉制品中含有大量的细胞和线粒体，其中含有大量的DNA和RNA等遗传物质，细胞破裂后，导致嘌呤增高。蛋白质可按0.8~1克/千克(标准体重)摄取，以牛奶、鸡蛋为主。如果是瘦肉、鸡鸭肉等，应该煮沸后去汤食用;避免吃炖肉或卤肉;每日蛋白质总量应控制在40克左右，适当限制鱼类、豆类食物的摄入量;禁食含嘌呤高的食物。

内脏>肉鱼>干豆坚果>叶菜>谷类>淀粉，多吃含嘌呤少或不含嘌呤的食物如精白米、精白面、玉米、卷心菜、胡萝卜、黄瓜、芹菜、茄子、甘蓝莴笋、南瓜、西红柿、西葫芦、山芽、土豆、各种牛奶各种水果等，禁食动物内脏、肾脏、脑、沙丁鱼、虾类蟹黄、酵母及各种肉汤。

4、多食蔬菜和水果

蔬菜类除香菇、豆类(如扁豆)和菠菜不宜大量食用外，其余大部分均可选用，水果则无禁忌。蔬菜和水果含有丰富的B族维生素和维生素C，属碱性食物，能促使结晶的尿酸溶解而容易由尿中排出。碱性饮料也有类似的作用。

5、禁酒，少用刺激性饮料或调味品

酒精容易使体内乳酸堆积，对尿酸排出有抑制作用，易诱发痛风。咖啡、茶、可可等饮料也能阻碍尿酸的排出。传统中医强调避免刺激性的饮料，如浓咖啡及浓茶类，甚至调味品、香料等也不宜多用。但现代医学主张根据食物中的嘌呤含量来选择食品。

6、大量喝水，促进尿酸排出

一定要多饮水，以白开水 ，每日应该喝水2000~3000毫升，以利于尿液稀释和尿酸的排泄 每日尿量在2000毫升以上为宜。

7、禁用或少用影响尿酸排泄的药物

如青霉素、四环素、大剂量噻嗪类及氨苯喋啶等利尿剂，阿司匹林等。

8、运动疗法

适当运动能减轻体重，减少内脏脂肪，减轻胰岛抵抗，运动量以中等为度，如每日早、晚各30分钟，如散步、健身等，值得注意的是不可剧烈运动，剧烈运动反而使血容量、肾血流量减低，尿酸、肌酸、排泄减少导致一过性高尿酸血症。

此外，痛风病人要注意劳逸结合，避免过劳和精神紧张，一般不主张痛风病人参加跑步等较强的体育锻炼，或进行长途步行旅游。

以上就是对于痛风患者的饮食治疗原则的介绍，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对痛风的防治，祝大家身体健康！