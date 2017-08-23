成都强直病专科医院 强直脊柱变形适合动手术吗？

核心提示： 强直性脊柱炎是一种侵犯脊柱，各关节及关节周围组织的侵袭性炎症，早期不明显往往只表现足跟痛，或骶骼关节痛极易被人们所无视而失掉治疗的良机。专家表示本病具有高度的家族遗传倾向且男性多发、青年男性居多，感染、受潮、外伤等常是本病的诱发要素。

强直性脊柱炎是一种侵犯脊柱，各关节及关节周围组织的侵袭性炎症，早期不明显往往只表现足跟痛，或骶骼关节痛极易被人们所无视而失掉治疗的良机。专家表示本病具有高度的家族遗传倾向且男性多发、青年男性居多，感染、受潮、外伤等常是本病的诱发要素。

患者除腰背部疼痛外常以僵硬者居多，晨起清楚活动后减轻。简直全部患者都有骶骼关节炎，随病变开展逐渐累及腰、胸、颈椎，最终招致锥体骨质疏松、破坏、韧带钙化，终至脊柱强直、驼背等畸形难以修正。

发病年龄的高峰大多为15至35岁青壮年。所以当青少年出现腰背晨起僵痛同时伴有骶骼关节痛或足跟痛，尤其是具有强脊炎家族史的男性更要想到本病的能够性。只要正确看法此病，早期诊断、合理治疗才是减少该病致残率提高患者生活质量的关键。

成都风湿医院陈建春主任介绍目前强直性脊柱炎的中医治疗主要以柳氮磺胺吡啶、免疫抑制剂及生物制剂为主。而越来越多的风湿病专家，主张中中医结合治疗强直性脊柱炎，经过大量的临床实际取得了很好的治疗效果。

成都风湿医院陈建春主任强调强脊炎在药物治疗后病情动摇的状况下进行功用锻炼同等重要，同时防止外伤、感冒、心情动摇，病情变化时要及时就医。