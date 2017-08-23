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成都强直性疾病医院？什么因素可以诱发强直性脊柱炎

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2017-08-23
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核心提示：　　大家不要小觑强直性脊柱炎的危害，一定要对强直性脊柱炎做到防患于未然，而只有了解了强直性脊柱炎的病因，才能够在日常生活中做到针对性的预防。那么，什么因素可以诱发强直性脊柱炎？

　　 大家不要小觑强直性脊柱炎的危害，一定要对强直性脊柱炎做到防患于未然，而只有了解了强直性脊柱炎的病因，才能够在日常生活中做到针对性的预防。那么，什么因素可以诱发强直性脊柱炎？

　　什么因素可以诱发强直性脊柱炎

　　遗传因素：部分患儿有家族聚集倾向，如父子同病及兄弟同病或家族中存在腰背疼痛病人，一般认为幼儿强直性脊柱炎的HLA-B27阳性率不低于90%，提示本病与遗传有关。

　　内分泌失调或代谢因素：由于类风湿多见于女性，强直性脊柱炎多见于男性，故被认为内分泌失调与本病有关。但利用激素治疗类风湿并未取得明显效果，激素失调与本症的关系也没有肯定。

　　感染因素：有大量学者观察，发现不少男性强直性脊柱炎患者合并有前列腺炎，另外也有人发现，强直性脊柱炎患者中溃疡性结肠炎和局限性肠炎的发病率较一般人高，从而推测致病同素可能是感染。

　　激素因素：幼儿强直性脊柱炎通常开始于较大儿童或青春期，当性腺功能显着发育时期，这可能与男孩睾丸激素的突发增加有关，而女孩则被迅速增加的雌激素保护。也有学者 ，性腺激素通过影响免疫系统或与HLA-B27相互作用致强直性脊柱炎发病。

　　强直性脊柱炎的禁忌事项有哪些

　　抽烟尽量戒掉，吸烟容易使得强直性脊柱炎患者肺受累更加恶化。

　　如果多个关节融合或活动已经受限制，可使用一些生活自理辅助工具，可能会使您完成日常活动更容易些。

　　经常地改变姿势，至少每小时活动一次。有些患者发现交替坐立会很有用，如果坐着时感到疼痛，就垫个椅垫，在一天的工作中应安排短暂的休息。

　　避免举重物，避免长时间保持紧张或弯腰的姿势。如果可能，调整您桌面的高度以避免弯腰俯身工作，如果工作必须要求长时间弯腰或是背部紧张，那么就得想办法换个工作。

　　成都风湿医院陈建春主任强调强直性脊柱炎是一种慢性全身免疫病变，所以要消除炎症，就必须调节好自身免疫，然后再根据具体病情施以相应的保守、微创或手术治疗。四联同步疗法与传统治疗有所不同，它融合药、浴、针、镜四法于一体，依人、依因、依疗程、按步骤、按部位进行分期治疗。

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