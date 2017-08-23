成都风湿医院口碑怎么样？腰肌劳损和腰间盘突出的区别？

核心提示：成都风湿医院陈建春主任表示，面对这样的脑洞，我是服气的。其实大家不必一出现症状就盲目的诊断。能引发腰疼的疾病有许多种，其中最容易出现混淆的就是腰间盘突出和腰肌劳损这两种疾病。

傻傻分不清楚

腰痛，是患者常见的就诊原因之一。很多人一出现腰痛的情况，就会想到

然后抱着自己半吊子的医疗知识开启脑洞：

腰痛→腰椎间盘突出→神经外科疾病=神经病

成都风湿医院陈建春主任表示，面对这样的脑洞，我是服气的。其实大家不必一出现症状就盲目的诊断。能引发腰疼的疾病有许多种，其中最容易出现混淆的就是腰间盘突出和腰肌劳损这两种疾病。

下面说下根本区别：

腰椎间盘突出：椎间盘的病变导致的神经根受压。

腰肌劳损：软组织的慢性炎症。

多数人日常所体验到的腰疼属于腰肌劳损的范畴，跟椎间盘突出风马牛不相及。

慢性腰肌劳损

是诸多慢性腰痛症的总称。现代医学认为，持久的外力反复、持续牵拉挤压，震荡腰部，使肌肉、韧带、筋膜、椎间盘和骨关节发生组织结构，理化性能、运动规律的微细变化，这种小量微细变化累积起来，超出了人体的代偿能力，便出现腰痛，称为慢性腰肌劳扭，也有人叫功能性腰痛。

腰椎间盘突出症

常见病、多发病，也是一种对人们的生活质量影响较大的疾病。主要是因为腰椎间盘各部分(髓核、纤维环及软骨板)，尤其是髓核，有不同程度的退行性改变后，在外力因素的作用下，椎间盘的纤维环破裂，髓核组织从破裂之处突出(或脱出)于后方或椎管内，导致相邻脊神经根遭受刺激或压迫，从而产生腰部疼痛，一侧下肢或双下肢麻木、疼痛等一系列临床症状。

二者关系

腰肌劳损不需要手术治疗，采用保守治疗。这并不是说腰肌劳损的治疗不重要。确定是腰肌劳损的话，要注意保养、休息，抓紧治疗。

如果没有得到有效治疗，则很容易造成习惯性损伤，而且会出现患病频率越来越短，病情越来越重，治疗难度越来越大，患病时间越来越长等。腰肌劳损采用多种疗法的组合治疗，只能作为辅助治疗、其主治应立足于自我行为治疗。对于腰肌劳损和腰间盘突出患者来说能找到一种比较好的治疗方法是非常关键的，目前中药贴敷越来越受到患者的信赖和 ，需要疗效好的膏药贴可以直接联系本文作者详细了解。

这一点，广大的患者并没有真正的理解，就是改变工作、生活中加重腰肌劳损的习惯。对于腰椎间盘突出症而言，虽然在初发、症状较轻时，也采用保守治疗，但是，出现经保守治疗无效、症状较重时

看的明白不，如果没看明白，那成都风湿医院陈建春主任就讲讲二者详细的区别：

1.从病因病史上讲腰肌劳损起病缓慢，病史较长;腰椎间盘突出症多与外伤有关，往往是急性发作，常有慢性腰痛病史。

2.从症状上讲，腰肌劳损多局限在腰部，可单侧或双侧发病，大多疼痛可以忍受;腰椎间盘突出症，疼痛剧烈，活动严重受限，可向臀部及腿部放射。

3.从体征上讲，腰肌劳损腰部肌肉有明显和固定的压痛，但无放射痛;腰椎间盘突出症是腰椎深部叩击痛、下肢肌无力和放射性疼痛。

4.从影像学上讲，腰肌劳损彩超可见腰肌增粗或萎缩;腰椎间盘突出症，腰CT或腰MRI可以确诊。

5.从治疗角度上讲，腰肌劳损比较容易 ，采用理疗、按摩、针灸和射频等治疗可 ;腰椎间盘突出症比较困难和复杂，通常采用阶梯治疗，如保守、微创等，必要时手术治疗。

听说有人腰痛就要去按摩

腰痛呢，有人会选择去按摩。。。这个嘛，不管这是否为你的真实意图，强烈建议按摩选择正规医院。说到按摩，小编隐约间记得还有人问过大保健按摩的手法好不好。

作为一个正经人，我怎么知道大保健按摩是什么样的，什么泰式中式港式护肝养心肾宝弹筋掌颤背抖一指禅

文末了总结下，腰痛的时候，不要慌张，要相信自己，万一只是需要在病床简单的躺几年呢。