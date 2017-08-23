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成都看强制哪家医院好

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2017-08-23
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核心提示：　　腰突不是感冒发烧，大部分腰突患者，所谓的药物治疗，其主要作用就是止痛。而这类药物中含有大量的激素成分，并且只能短暂的缓解疼痛。长期服用也会产生很大的依赖性，对肝肾功能也有很大的伤害。所以药物治疗腰间盘突出，只能是下下策。

　　腰突不是感冒发烧，大部分腰突患者，所谓的药物治疗，其主要作用就是止痛。而这类药物中含有大量的激素成分，并且只能短暂的缓解疼痛。长期服用也会产生很大的依赖性，对肝肾功能也有很大的伤害。所以药物治疗腰间盘突出，只能是下下策。

　　据统计，15%—20%的成年人每年都会经历腰背痛;50%—80%的人一生之中会出现腰背疼。其中尤以中老年人最多见。临床上，经常能够遇到患者因腰椎病就诊时询问：“医生，不就是腰疼吗，能不能开点药啊？”

　　专家表示，很多人认为腰痛是小事，只要暂时忍一忍或吃点止痛药就好了，甚至不乏因为盲目迷信药物使得症状不断加重甚至造成胃部疾病的病例。可能很多人觉得吃药是有用的，但事实的真相是——药物在腰椎间盘突出治疗中效果极其有限，甚至可以说指望药物治疗腰椎疾病是不切实际的！

　　“止痛药等药物在腰椎疾病的治疗中可以适当的作为辅助治疗，但是不能作为主要治疗方式！”专家强调。

　　止痛药物只能暂时缓解腰椎疼痛，多适用于腰椎病急性发病时缓解疼痛的方法，而不能真正治疗腰椎病的方法。当患有腰椎疾病时，就诊是相当必要的，因为腰椎疾病并不是小病，而是能导致多种症状严重影响生活甚至导致瘫痪的疾病，不忽视其危害性是患病患病后患者面对疾病的正确态度！

　　针对性治疗根除病症

　　当然，患者不可盲目迷信药物治疗。同样患者必须明确一点：药物只能适当的缓解疼痛症状，只有针对性的治疗才能起到很好的治疗效果。

　　腰椎间盘突出治疗主要从两方面入手：一、消除腰椎病灶处的无菌性炎症，有效缓解除炎症带来的疼痛感;二、软化突出髓核，促使回缩，减少由于外突髓核对周围神经根、硬膜囊、椎管、脊髓的压迫。来减缓消除腰腿部出现的麻木、发冷以及导致的下肢放射性疼痛、间接性跛行、马尾神经症状等。

　　以上就是成都风湿医院蒙面兴文主任有关“吃药能治好腰椎病吗？”的介绍，相信大家已经有所了解，骨科专家建议腰椎间盘突出治疗首先应以保守治疗为主，毕竟手术治疗费用高昂风险较大，在保守治疗中，理疗推拿按摩均可以起到一定的缓解效果，可以辅助治疗腰椎间盘突出问题。从根源上治疗腰椎病目前的方法可以选择中药外贴。

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