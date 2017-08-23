成都风湿医院 痛风关节炎

核心提示：既然高尿酸血症对人体健康有这么多的风险，那么我们该如何面对呢？首先，高尿酸血症的诊断并不难，“前面已经提到过，只要非同日两次空腹血尿酸水平超标就能诊断。”

既然高尿酸血症对人体健康有这么多的风险，那么我们该如何面对呢？首先，高尿酸血症的诊断并不难，“前面已经提到过，只要非同日两次空腹血尿酸水平超标就能诊断。”

那诊断出高尿酸血症就要马上治疗吗？

“肯定是应该积极治疗的，但治疗不意味着就是吃药。如果患者除了血尿酸超标之外并无其他症状，例如痛风等，而尿酸虽然超过了正常值，但小于480μmol/L时，在无冠心病危险因素的基础上，可以先从改善生活方式做起，暂时不用药;但如果患者年龄已经超过60岁，又有冠心病、糖尿病、抽烟史等，则应该药物治疗和改善生活方式同时进行。

事实上药物治疗也并不复杂，“常用的也就三种药物，而且疗效明确。需要注意的是，选对药物对于高尿酸血症治疗至关重要。这是因为，高尿酸血症的发病机制分为两种：尿酸排泄障碍型(占总发病人数80%~90%)和尿酸生成过多型(占总发病人数10%~20%)两种。“通俗地说，前者是身体的排泄机制出了问题，尿酸排不出去;后者则是体内产生的尿酸太多，身体来不及排泄。

而目前临床上常用的两大类药物，一种是针对血尿酸排泄障碍的，另一种则是针对血尿酸生成过多的。因此，理想的治疗方式是先明确患者是属于“排泄障碍型”还是“生成过多型”(或两者都有)，再进行针对性用药。

若药物有效，通常在用药7~10天左右即能看到明显效果，因此医生一般会要求患者在用药两周后复查;若患者服药后尿酸值没有明显改善，就需要调整用药。

预防：养成健康生活方式，控制嘌呤摄入量

，要重视常规体检，这对于无症状高尿酸血症患者非常重要，普通的常规抽血即可反映血尿酸值是否超标，及早发现，及早治疗。

第二，养成良好的健康方式，多运动(但避免剧烈运动)，控制体重，尽可能戒烟，少喝酒。已确诊的高尿酸血症患者，由于其嘌呤代谢紊乱，应避免吃海鲜、动物内脏、浓肉汁汤等高嘌呤食物;切忌“啤酒或白酒+海鲜”的搭配，啤酒、白酒本身不产生尿酸，但有抑制尿酸排泄的作用，红酒可以适当少量喝。

对于一般非内脏的肉类、豆类、菇类等“次危险类”食物，患者可以适量摄入，但不能为追求低嘌呤而完全不吃，否则易导致营养不良。专家表示，尚未服药的患者应严格控制嘌呤摄入量;而由于个体的代谢、基因差异，正在使用药物的患者可根据尿酸检测结果，遵医嘱适当放宽嘌呤摄入。

第三，每天多饮水。普通人每天应摄入150~2000ml的水分(包括从食物中摄取的水分)，而患者在服药期间更需要增加饮水量，每天应饮用2000ml以上的纯水(不包括从食物中摄取的水分)。

第四，慎用可能引起尿酸排泄的药物和使尿酸升高的药物。