核心提示： 膝关节滑膜炎 治疗方法，膝盖滑膜炎又称膝关节滑膜炎，是一种多发性疾病。目前虽然有许多有效的治疗方法，但仍有许多患者仍不能 。尤其是部分中青年患者，要承担许多社会和家庭责任，同时又在长期忍受疼痛的折磨。那么，膝关节滑膜炎 治疗方法，有哪些？成都风湿医院陈建春主任讲解：

膝关节滑膜炎 治疗方法，膝盖滑膜炎又称膝关节滑膜炎，是一种多发性疾病。目前虽然有许多有效的治疗方法，但仍有许多患者仍不能 。尤其是部分中青年患者，要承担许多社会和家庭责任，同时又在长期忍受疼痛的折磨。那么，膝关节滑膜炎 治疗方法，有哪些？成都风湿医院陈建春主任讲解：

膝关节的滑膜在受到强烈刺激后会产生炎症，从而使得滑膜过度分泌组织液失调形成积液的，该病给广大患者的正常生活和工作带来了很大的麻烦，所以，患者要及早对其进行治疗，而在治疗过程中需要注意以下几个方面：

1、膝关节滑膜炎 治疗方法，对于创伤性膝关节滑膜炎常规治疗可选择理疗、热敷等。由于膝关节骨折或韧带等软组织损伤、绒毛结节滑膜炎等可引起关节内血肿。膝关节在受到创伤后，迅速出现肿胀等，主要是因为膝关节内张力急速增加和红细胞破坏对滑膜造成的刺激。

2、如果膝关节内积液过多，应选择实施穿刺抽液治疗。积液过多会使膝关节腔内压力过大，刺激神经末梢，发生反射性肌肉痉挛，严重时会出现关节粘连，造成功能障碍。

3、膝关节滑膜炎 治疗方法，注意休息和活动时间的分配，创伤性膝关节滑膜炎的患者既要进行适当的锻炼，又要注意锻炼过程中对膝关节的保护。在积液和肿胀未消退前，患者应暂停或减少活动，如果过早活动，会造成慢性膝关节滑膜炎。在休息时，可适量增加股四头肌的锻炼。

除了上述方法外，推拿作为一种常见的中医疗法有不错的效果，但不要盲目的做推拿治疗，相对来说推拿治疗的方法主要有推揉点按法、拔伸屈膝法，还有的就是在取关节积液时可用捶、擂、拍法，交替进行。