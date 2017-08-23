39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都治滑膜囊肿

新闻文章排行榜
2017-08-23
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　　　膝关节滑膜炎　治疗方法，膝盖滑膜炎又称膝关节滑膜炎，是一种多发性疾病。目前虽然有许多有效的治疗方法，但仍有许多患者仍不能　。尤其是部分中青年患者，要承担许多社会和家庭责任，同时又在长期忍受疼痛的折磨。那么，膝关节滑膜炎　治疗方法，有哪些？成都风湿医院陈建春主任讲解：

　　 膝关节滑膜炎 治疗方法，膝盖滑膜炎又称膝关节滑膜炎，是一种多发性疾病。目前虽然有许多有效的治疗方法，但仍有许多患者仍不能 。尤其是部分中青年患者，要承担许多社会和家庭责任，同时又在长期忍受疼痛的折磨。那么，膝关节滑膜炎 治疗方法，有哪些？成都风湿医院陈建春主任讲解：

　　膝关节的滑膜在受到强烈刺激后会产生炎症，从而使得滑膜过度分泌组织液失调形成积液的，该病给广大患者的正常生活和工作带来了很大的麻烦，所以，患者要及早对其进行治疗，而在治疗过程中需要注意以下几个方面：

　　1、膝关节滑膜炎 治疗方法，对于创伤性膝关节滑膜炎常规治疗可选择理疗、热敷等。由于膝关节骨折或韧带等软组织损伤、绒毛结节滑膜炎等可引起关节内血肿。膝关节在受到创伤后，迅速出现肿胀等，主要是因为膝关节内张力急速增加和红细胞破坏对滑膜造成的刺激。

　　2、如果膝关节内积液过多，应选择实施穿刺抽液治疗。积液过多会使膝关节腔内压力过大，刺激神经末梢，发生反射性肌肉痉挛，严重时会出现关节粘连，造成功能障碍。

　　3、膝关节滑膜炎 治疗方法，注意休息和活动时间的分配，创伤性膝关节滑膜炎的患者既要进行适当的锻炼，又要注意锻炼过程中对膝关节的保护。在积液和肿胀未消退前，患者应暂停或减少活动，如果过早活动，会造成慢性膝关节滑膜炎。在休息时，可适量增加股四头肌的锻炼。

　　除了上述方法外，推拿作为一种常见的中医疗法有不错的效果，但不要盲目的做推拿治疗，相对来说推拿治疗的方法主要有推揉点按法、拔伸屈膝法，还有的就是在取关节积液时可用捶、擂、拍法，交替进行。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈