成都治痛风性关节炎专科医院

核心提示： 痛风危害了患者的关节健康，困扰患者平时的生活，各位朋友想剖析痛风，必先将此病的症状表现了解透彻才行，痛风发病之后带来的症状表现有哪些呢？下面由成都风湿医院陈建春主任来和大家讲解：

痛风危害了患者的关节健康，困扰患者平时的生活，各位朋友想剖析痛风，必先将此病的症状表现了解透彻才行，痛风发病之后带来的症状表现有哪些呢？下面由成都风湿医院陈建春主任来和大家讲解：

痛风的表现

痛风前期

又称高尿酸血症期。在这一时期病人可能无任何症状，仅表现为血尿酸升高，突发的症状是关节炎发作，发作后短期内恢复正常，无遗留损害，但反复发作。

此期一般无痛风石的形成，也无明显的肾病变，肾功能正常。

痛风中期

痛风性关节炎由于反复急性发作造成损伤，使关节出现不同程度的骨破坏与功能障碍，形成慢性痛风性关节炎。

此期可出现皮下痛风石，可能有痛风性肾病及肾结石的形成，肾功能可正常或轻度减退。

痛风晚期

出现明显的关节畸形及功能障碍、皮下痛风石数量增多、体积增大，容易破溃流出白色尿酸沉淀物。

此期痛风性肾结石明显，肾功能明显减退，出现氮质血症及 尿毒症 ，严重者靠换肾维持生命。

痛风的护理

一、注意急性期疼痛部位的护理：让病人卧床休息，抬高患肢，关节制动，尽量保护受累部位免受损伤。

二、良好的生活习惯：痛风患者在进行治疗时，应该保持良好的生活习惯，劳逸结合， 睡眠，生活要有规律。这是痛风患者的日常护理措施。

三、注意饮食问题：痛风患者在进行治疗时，要控制嘌呤的摄入，不吃或少吃高嘌呤食物。