成都治疗关节积液的好医院

核心提示： 膝盖积液是什么呢？成都风湿医院陈建春主任讲解：首先，我们应当知道，关节腔本身是充满了关节滑液的，关节滑液由关节滑膜分泌产生，并不断被吸收代谢，从而保持关节滑液不至于太多，也不至于太少，关节滑液是关节润滑和关节软骨营养的重要来源，当滑液分泌不足时，就会导致关节润滑不足，关节软骨磨损，这就是为什么有些膝痛患者需要注射玻璃酸钠（一种人造的关节滑液）的原因。

膝盖积液是什么呢？成都风湿医院陈建春主任讲解：首先，我们应当知道，关节腔本身是充满了关节滑液的，关节滑液由关节滑膜分泌产生，并不断被吸收代谢，从而保持关节滑液不至于太多，也不至于太少，关节滑液是关节润滑和关节软骨营养的重要来源，当滑液分泌不足时，就会导致关节润滑不足，关节软骨磨损，这就是为什么有些膝痛患者需要注射玻璃酸钠(一种人造的关节滑液)的原因。

但是如果滑膜受到刺激，比如发生滑膜炎，就会导致滑液过度分泌，如果无法被及时吸收代谢，就会导致这些滑液聚集在关节腔，使得关节腔压力升高，引发关节肿胀，关节变肿，自然活动受限，关节腔内有很多感觉神经，受到压力刺激也会发生疼痛，而持续的关节压力升高本身也会对关节腔内环境带来很多不利影响，导致关节局部代谢发生障碍，这就引发了一系列连锁发应。

膝盖积液不是一种具体疾病，而是一种临床表现，许多膝伤，如半月板损伤、膝交叉韧带或侧副韧带损伤、关节内存在游离体、髌骨劳损、膝关节骨性关节炎等等都有可能引发膝盖积液。但可以肯定的是，膝盖有积液一般提示或多或少存在膝关节滑膜炎，因为滑膜受到刺激是导致关节滑液大量分泌，引发膝盖积液的直接原因，也就是说，正是因为多种多样的膝伤激惹了关节滑膜，导致膝关节滑膜炎，并引起膝盖积液。膝盖积液的症状除了疼痛外，其他表现可能就不那么典型了，对于轻度的膝盖积液往往跑友自己是觉察不出来的，只有通过核磁共振等检查才能明确。对于较严重的膝盖积液，膝盖外观表现为明显肿胀，膝关节轮廓不清楚，有时有膝关节发红、发热的表现，表现为非常明显的炎症反应，手放在膝关节上，甚至能感觉到咯吱咯吱液体流动的声响。膝盖积液的诱因很多，但直接原因就是膝关节滑膜炎，既然是炎症，就意味着消炎是首先应该做的。消炎的方法很多，比如热敷、按摩、针灸、超短波治疗、淋巴引流治疗等等，诸多的治疗方法中除了热敷跑友自己可以在家做，其余治疗都需要到医院进行，所以建议跑友如果发生了膝盖肿胀现象，及时就医是最重要的。有跑友也许会问，关节既然有积液，能否可以通过抽取积液来达到消除积液的目的，如果关节肿胀十分明显，到医院适当抽取积液是可以减轻症状，但是如果没有消除滑膜炎这一病根，即使抽取了积液，关节滑液仍然会分泌，导致关节肿胀再次发生，抽取积液只是一种治标的方法，不建议反复使用。膝盖积液能否做康复训练呢？回答是肯定的。

正确而合理的康复训练，可以增强膝关节稳定性，抑制疼痛，降低关节压力，减少由于髌骨运动轨迹异常、关节不稳所导致的对于滑膜的过度刺激，滑膜刺激少了，炎症反应减轻，自然也就控制了滑液分泌，不至于关节那么肿胀。但需要注意的是当关节有积液时，康复训练一定要慎重，因为错误的、过度的运动会增加对于滑膜的刺激，导致关节积液更加明显，反而得不偿失。

膝关节膏药外敷

膏药是自古流传下来的一种治疗腰椎问题的方法，因为不用吃药，不用打针，效果好等特点，在现代依然是人们选择治疗腰椎问题的常用办法。优质的的黑膏药，贴敷在腰部，可以起到防治结合的效果。在日常保健康复中，如果腰部稍微有点不舒服，及时贴上一贴黑膏药，对防止腰椎问题的进一步恶化，起着关键作用。

膏药

膏药的治疗滑膜炎原理是什么：黑膏药外敷通过强力穿透皮肤 ，可以使膝关节及周围组织的充血、水肿等无菌性炎症反应消退，迫使膝关节重新养分吸收，弹性增强，最终解除疼痛，直至症状消除。

膏药的贴敷感觉是：整体先凉后热，20分钟见效，持续发凉20分钟然后发热1-3个小时(各患者贴敷感觉、位置不同表现不同)。发凉时区患者首先感觉冰凉、舒适，其次刺激病症部分达到镇痛效果。发热时区能使患处快速止痛，并对患处活血化瘀，打通血脉从而使中药成分快速有效吸收，最终达到调气血、通经络、散寒湿，消肿痛止痛长期治疗之效果。

保守疗法，需要患者本身理清治疗思路，不要盲目尝试、更换。最重要的，保守疗法持续时间比较长，贵在坚持二字，。天热是治疗颈椎增生的 时期！

医患合作，动静结合是中医骨伤科治疗的重要措施，长期的临床实践中提出了“四自疗法”，自捏、自挝、自拿、自摩。更多骨病信息。，为每一位患者制定个体化的康复自我锻炼方法，通过医生与患者共同参与、密切合作，坚持练习，可以收到意想不到的良好效果。