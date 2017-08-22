成都风湿性关节炎哪家医院能治

核心提示： 任何疾病的出现都会有特定的症状发生，也是疾病的发生主要特点，面对这样的情况，及时的了解疾病的症状才能有更好的治疗效果。那么风湿性关节炎的症状有哪些呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

任何疾病的出现都会有特定的症状发生，也是疾病的发生主要特点，面对这样的情况，及时的了解疾病的症状才能有更好的治疗效果。那么风湿性关节炎的症状有哪些呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

风湿性关节炎的显著的特点就是关节红、肿、热、痛明显，不能活动，发病部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节，其次是肩、肘、腕关节，手足的小关节少见。

此外关节疼痛游走不定，一段时间是这个关节发作，一段时间是那个关节不适，但疼痛持续时间不长，几天就可消退。血化验血沉加快，抗“0”滴度升高，类风湿因子阴性。 后很少复发，关节不留畸形，有的病人可遗留心脏病变。

风湿性关节炎的临床症状有这些：

1、疼痛：关节疼痛是风湿病最常见的症状，全身关节都有可能发生疼痛，但是肢体和躯干部位的疼痛和可能引起内脏和神经系统的病变。

2、肌肉：也会出现疼痛症状，而且还可能出现肌无力、肌酶升高、肌原性损害等，如系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病、皮肌炎等。

3、不规律性发热：风湿出现之前会出现不规则的发热现象，不会出现寒颤现象，用抗生素治疗无效，同时还会出现血沉快，如系统性红斑狼疮、急性嗜中性发热性皮病、成人斯帝尔病、脂膜炎等均可以发热为首发症状。

4、皮肤黏膜症状：皮肌炎、干燥综合症、白赛病、脂膜炎等会出现皮疹、口腔溃疡、皮肤溃疡、网状青紫、眼部症状等。

5、雷诺氏征：指端会遇冷或情绪变化时会发白，然后转变成紫色，最后转变成红色并伴有麻木、疼痛和严重的皮肤溃疡，可见于类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、混合性结缔组织病。

6、自身抗体血液指标异常：抗ENA抗体、抗ds-DNA抗体、抗血小板抗体、抗核抗体、抗心磷脂抗体、类风湿因子等。

以上就是风湿性关节炎的发病特点，成都风湿医院陈建春主任提醒大家平常多注意对风湿骨病的预防，若出现症状一定要尽早就医，最后祝大家身体健康！