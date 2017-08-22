成都痛风关节炎专科医院

核心提示：虽然痛风病如今早已“平民化”，但有关痛风的常识却并没有广泛普及。虽然大家都知道高嘌呤饮食是痛风性关节炎急性发作的诱因，但如何避免高嘌呤饮食、降低尿酸水平，还存在着种种误区，比如：“少吃点肉就行，喝点瘦肉汤没关系”，还比如“限制嘌呤的摄入就行了，吃点‘糖’没关系”……真的是这样吗？成都风湿医院陈建春主任就来和大家说一下：

虽然痛风病如今早已“平民化”，但有关痛风的常识却并没有广泛普及。虽然大家都知道高嘌呤饮食是痛风性关节炎急性发作的诱因，但如何避免高嘌呤饮食、降低尿酸水平，还存在着种种误区，比如：“少吃点肉就行，喝点瘦肉汤没关系”，还比如“限制嘌呤的摄入就行了，吃点‘糖’没关系”……真的是这样吗？成都风湿医院陈建春主任就来和大家说一下：

喝点肉汤没关系

很多痛风患者都有一个认识误区，那就是只要不吃肉就行了，喝点肉汤没关系，而且喝汤比吃肉营养价值更高。其实这其中存在着两重误区。

首先，汤或肉汁的营养成分并非比肉高。相反，一锅煲了两个小时以上的瘦肉汤，汤的蛋白质含量仅为肉的5%左右，95%的营养成分留在“肉渣”里;

其次，嘌呤易溶于水，所以汤或肉汁里的嘌呤很亮是很高的。对许多广东的痛风病友而言，“爱心汤”中的嘌呤含量，为高尿酸立下了“汗马功劳”。

如果在缓解期，痛风病友可适当进食肉类，增加蛋白质摄入，比如，牛奶和鸡蛋所含嘌呤就极少，是痛风患者补充蛋白质的上好佳品。但是要注意的是，煲汤或拿肉做菜时，应养成将肉焯水的习惯，因为这样可以将肉中的部分嘌呤去掉。

吃点“糖”没关系

“限制嘌呤的摄入可以降低尿酸水平”已经渐成一种常识，然而，另一个导致尿酸水平上升的因素却经常被忽视，那就是果糖的摄入。很多痛风病友认为，在饮食中只要限制嘌呤的摄入就行了，吃点“糖”没关系。

而近40年来，因为果糖作为甜味剂被广泛应用于软饮料、冰激凌的生产，人们对果糖的摄入急剧增加，与之相应，痛风的发病率也明显增加。

研究显示，果糖摄入可促进嘌呤降解成尿酸，减少肾脏尿酸排泄，从而升高尿酸水平，诱发痛风急性发作或导致尿酸结晶在体内沉积。因此，对痛风患者单纯强调限制嘌呤摄入，而不限制果糖摄入，是达不到减少痛风发作的目的的。

绝不能吃豆制品

在嘌呤的含量表中，黄豆、黑豆等豆类的确是属于含嘌呤较高的食物。比如，100克黄豆中就含有116.5毫克嘌呤。因此，许多痛风患者“望豆生畏”。甚至有很多医生也郑重警告病人绝 对不要吃豆腐和豆浆。

但是众所周知，患上痛风的人大多是经常大鱼大肉、喜欢吃海鲜和河鲜的人，而素食主义者很少发生痛风。而素食主义者吃的菜，比如素鸡、素火腿，大多都是由大豆制作而成，为什么他们的嘌呤并不高呢？

这是因为在大豆制作成豆腐、豆干、素食的过程中，大量嘌呤会随之而流失，所以，豆制品中的嘌呤含量很少。而且，豆腐中的蛋白质有利于促进尿酸盐的排泄，是痛风病人饮食中很好的蛋白来源。

那豆浆能喝吗？豆浆在制作过程中，嘌呤含量的确基本上没有损失。但是，一杯豆浆的嘌呤总量是不多的，因为一杯浓豆浆所用黄豆也就20克，所含的嘌呤约为38毫克，相当于25克瘦肉中所含的嘌呤。

如果喝的是五谷豆浆，嘌呤含量还要少得多。所以，喜欢喝豆浆的痛风病友，在痛风缓解期，喝一杯豆浆是没有问题的，只是要注意，在喝豆浆的同时，相应减少肉类的重量。

只要控制好一天食物中的嘌呤总量，适量食用豆浆和豆制品来替代肉类，是有益健康的食物选择。但是，肾功能减退者需限制豆制品的摄入量。