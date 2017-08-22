39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都痛风关节炎专科医院

新闻文章排行榜
2017-08-22
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：虽然痛风病如今早已“平民化”，但有关痛风的常识却并没有广泛普及。虽然大家都知道高嘌呤饮食是痛风性关节炎急性发作的诱因，但如何避免高嘌呤饮食、降低尿酸水平，还存在着种种误区，比如：“少吃点肉就行，喝点瘦肉汤没关系”，还比如“限制嘌呤的摄入就行了，吃点‘糖’没关系”……真的是这样吗？成都风湿医院陈建春主任就来和大家说一下：

　　虽然痛风病如今早已“平民化”，但有关痛风的常识却并没有广泛普及。虽然大家都知道高嘌呤饮食是痛风性关节炎急性发作的诱因，但如何避免高嘌呤饮食、降低尿酸水平，还存在着种种误区，比如：“少吃点肉就行，喝点瘦肉汤没关系”，还比如“限制嘌呤的摄入就行了，吃点‘糖’没关系”……真的是这样吗？成都风湿医院陈建春主任就来和大家说一下：

　　喝点肉汤没关系

　　很多痛风患者都有一个认识误区，那就是只要不吃肉就行了，喝点肉汤没关系，而且喝汤比吃肉营养价值更高。其实这其中存在着两重误区。

　　首先，汤或肉汁的营养成分并非比肉高。相反，一锅煲了两个小时以上的瘦肉汤，汤的蛋白质含量仅为肉的5%左右，95%的营养成分留在“肉渣”里;

　　其次，嘌呤易溶于水，所以汤或肉汁里的嘌呤很亮是很高的。对许多广东的痛风病友而言，“爱心汤”中的嘌呤含量，为高尿酸立下了“汗马功劳”。

　　如果在缓解期，痛风病友可适当进食肉类，增加蛋白质摄入，比如，牛奶和鸡蛋所含嘌呤就极少，是痛风患者补充蛋白质的上好佳品。但是要注意的是，煲汤或拿肉做菜时，应养成将肉焯水的习惯，因为这样可以将肉中的部分嘌呤去掉。

　　吃点“糖”没关系

　　“限制嘌呤的摄入可以降低尿酸水平”已经渐成一种常识，然而，另一个导致尿酸水平上升的因素却经常被忽视，那就是果糖的摄入。很多痛风病友认为，在饮食中只要限制嘌呤的摄入就行了，吃点“糖”没关系。

　　而近40年来，因为果糖作为甜味剂被广泛应用于软饮料、冰激凌的生产，人们对果糖的摄入急剧增加，与之相应，痛风的发病率也明显增加。

　　研究显示，果糖摄入可促进嘌呤降解成尿酸，减少肾脏尿酸排泄，从而升高尿酸水平，诱发痛风急性发作或导致尿酸结晶在体内沉积。因此，对痛风患者单纯强调限制嘌呤摄入，而不限制果糖摄入，是达不到减少痛风发作的目的的。

　　绝不能吃豆制品

　　在嘌呤的含量表中，黄豆、黑豆等豆类的确是属于含嘌呤较高的食物。比如，100克黄豆中就含有116.5毫克嘌呤。因此，许多痛风患者“望豆生畏”。甚至有很多医生也郑重警告病人绝 对不要吃豆腐和豆浆。

　　但是众所周知，患上痛风的人大多是经常大鱼大肉、喜欢吃海鲜和河鲜的人，而素食主义者很少发生痛风。而素食主义者吃的菜，比如素鸡、素火腿，大多都是由大豆制作而成，为什么他们的嘌呤并不高呢？

　　这是因为在大豆制作成豆腐、豆干、素食的过程中，大量嘌呤会随之而流失，所以，豆制品中的嘌呤含量很少。而且，豆腐中的蛋白质有利于促进尿酸盐的排泄，是痛风病人饮食中很好的蛋白来源。

　　那豆浆能喝吗？豆浆在制作过程中，嘌呤含量的确基本上没有损失。但是，一杯豆浆的嘌呤总量是不多的，因为一杯浓豆浆所用黄豆也就20克，所含的嘌呤约为38毫克，相当于25克瘦肉中所含的嘌呤。

　　如果喝的是五谷豆浆，嘌呤含量还要少得多。所以，喜欢喝豆浆的痛风病友，在痛风缓解期，喝一杯豆浆是没有问题的，只是要注意，在喝豆浆的同时，相应减少肉类的重量。

　　只要控制好一天食物中的嘌呤总量，适量食用豆浆和豆制品来替代肉类，是有益健康的食物选择。但是，肾功能减退者需限制豆制品的摄入量。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈