成都痛风关节炎治疗专科医院

核心提示：痛风在饮食上应注意什么？我们来和成都风湿医院陈建春主任进一步加强对痛风的了解。原发性痛风在排除其他疾病的基础上，由于先天性嘌呤代谢紊乱或尿酸排泄障碍所引起；继发性痛风指继发于肾脏疾病或某些药物所致尿酸排泄减少、骨髓增生性疾病及肿瘤化疗所致尿酸生成增多等。

痛风在饮食上应注意什么？我们来和成都风湿医院陈建春主任进一步加强对痛风的了解。原发性痛风在排除其他疾病的基础上，由于先天性嘌呤代谢紊乱或尿酸排泄障碍所引起;继发性痛风指继发于肾脏疾病或某些药物所致尿酸排泄减少、骨髓增生性疾病及肿瘤化疗所致尿酸生成增多等。

痛风在饮食上应注意什么？

痛风饮食注意事项：

痛风患者除了尽量吃嘌呤含量较少的食物外，饮食上还应牢记“三多三少一禁忌”。

(1)多饮水，少喝汤。血尿酸偏高者和痛风患者要多喝白开水，少喝肉汤、鱼汤、鸡汤、火锅汤等。白开水的渗透压最有利于溶解体内各种有害物质。多饮白开水可以稀释尿酸，加速排泄，使尿酸水平下降。汤中含有大量嘌呤成分，饮后不但不能稀释尿酸，反而导致尿酸增高。

(2)多吃碱性食物，少吃酸性食物。痛风患者本身有嘌呤代谢紊乱，尿酸异常，如果过多吃酸性食品，会加重病情，不利于康复。而多吃碱性食物，能帮助补充钾、钠、氯离子，维持酸碱平衡(碱性食物：1.蔬菜、水果类;2.海藻类;3.坚果类;4.发过芽的谷类、豆类。酸性食物：1.淀粉类;2.动物性食物;3.甜食;4.精制加工食品，如白面包等;5.油炸食物或奶油类;6.豆类，如花生等)。

(3)多吃蔬菜水果，少吃饭。多吃菜，有利于减少嘌呤摄入量，增加维生素C，增加纤维素。少吃饭有利于控制热量摄入，限制体重、减肥、降有害血脂。

(4)忌酒，因酒精中含有嘌呤，在体内代谢生成尿酸，此外乙醇代谢产生的乳酸，可抑制肾脏对尿酸的排泄，进而使血尿酸增高，诱发痛风。

注意事项

饮食中合理控制碳水化合物的摄入，蛋白质的摄入应以植物蛋白为主，有肾脏病变者应采用低蛋白饮食。动物蛋白可选用不含核蛋白的牛奶、奶酪、脱脂奶粉、蛋类的蛋白部分

饮食控制原则采取“三低一高”，即低嘌呤或无嘌呤饮食、低热量摄入、低盐饮食和大量饮水.

几种治疗痛风的简单方法

一、经常活动关节，没事多活动你的手指和脚趾，膝盖和肘部，做做伸展运动，这会赶走尿酸结晶在关节处的沉着。

二、痛风的治疗在日常可用肉桂5克研成粉状，伴蜂蜜20可服下，按摩关节痛处，一般30分钟可减轻疼痛。

三、晚上临睡前用痛风手足泡浴剂泡泡脚，至少30分钟，不但对痛风的治疗有好处，还可减轻疼痛，并让尿酸结晶重新溶解排出体外。

四、尿酸在碱性环境中容易溶解，所以应多吃蔬菜、水果、坚果等碱性食物。可采用周期性植物性饮食，如黄瓜日、西瓜日、苹果日等。

家庭预防治疗痛风的简单方法

1、简单的家庭推拿准备的药物很简单：生姜(捣烂成汁用，用纱布过滤)，药酒(当地的跌打损伤药酒自己问下就有的买了)，高度酒50度以上;这些随便一种都可以;

2、小面积的痛风，比如手脚指头，可以用热敷法或者泡药水法，敷法就是把纱布或者毛巾浸润生姜汁或者药酒，放入煮开也可以，取出后不要太烫(60-70度)，热敷到病痛部位，一般是3到5次，时间在30分钟到1个小时;次法可以全身适用。

3、泡药水法顾名思义，类似泡脚的方式，手脚都可以，其中可以加入陈醋泡，陈醋也是种中医;如果有条件整个人也可以泡的，这个不是说笑的，重伤不是内大出血的病人用大量的高度酒加陈醋全身泡过病人很快能恢复过来的，同样全身痛风的也可以用这样的办法来，不过也要有条件。

痛风在饮食上应注意什么？继续说说痛风的临床表现有什么。痛风的临床表现如下，急性痛风性关节炎，间歇发作期，慢性痛风石病变期，肾脏病变(慢性尿酸盐肾病，尿酸性尿道结石，急性尿酸性肾病)。男性要每年定时去医院做检查，预防胜于治疗。