成都强直性脊椎炎医院哪家好

核心提示： 现在，强直性脊柱炎已经逐渐引起了公众的关注，那么我们应该如何在日常生活中采取针对性的方法来防治强直呢？成都风湿医院陈建春主任在这里为大家提供一些防治强直的方法。

现在，强直性脊柱炎已经逐渐引起了公众的关注，那么我们应该如何在日常生活中采取针对性的方法来防治强直呢？成都风湿医院陈建春主任在这里为大家提供一些防治强直的方法。

一、基础治疗

①本病治疗从教育病人和家属着手，使其了解疾病的性质、大致病程、可能采用的措施以及将来的预后，以增强抗病的信心和耐心，取得他们的理解和密切配合。

②注意日常生活中要维持正常姿势和活动能力，如行走、坐位和站立时应挻胸收腹睡觉时不用枕或用薄枕，睡硬木板床，取仰卧位或俯卧位，每天早晚各俯卧半小时;肾力所能及的劳动和体育活动;工作时注意姿势，防止脊柱弯曲畸形等。

③保持乐观情绪，消除紧张、焦虑、抑郁和恐惧的心理;戒烟酒;按时作息，肾医疗体育锻炼。

④了解药物作用和副作用，学会自行调整药物剂量及处理药物副作用，以利配合治疗，取得更好的效果。

二、物理治疗

理疗一般可用热疗，如热水浴、水盆浴或淋浴，矿泉温泉浴等，以增加局部血液循环，使肌肉放松，减轻疼痛，有利于关节活动，保持正常功能，防止畸形。

三、运动疗法

运动对强直性脊柱炎患者是非常重要的。对减轻疼痛，保持脊椎活动范围及增进生活质量皆有帮助。运动种类不限，原则上只要能活动关节的运动皆可。维持正确的姿势也很重要，应避免长时间维持一个姿势不动;鼓励患者多做伸展运动及伸张脊椎的运动，以预防脊椎的变形。

四、饮食治疗

利用食物的特质调理病情，辣椒、葱、花椒、大蓼、茴香、大蒜等辛热食物，可抗风湿祛寒邪;黄豆、大豆、黑豆等豆类食物，含有丰富的蛋白质和微量元素，有促进肌肉、骨骼、关节、肌腱的代谢，帮助修复病损的作用;栗子可补肾、强筋健骨，对筋骨、经络、风湿痹痛或腰膝无力极为有益;乌梅对风湿痛也有卓效，对关节、筋骨的疼痛、拘挛有缓解作用。

五、心理治疗

任何疾病都离不开心理治疗，保持良好的心态对健康人有益，对患者更是百益而无一害的。强直性脊柱炎患者在长期治疗与康复期，做好充分的思想准备，树立治疗疾病的信心，增强与疾病斗争的勇气，保持乐观的心态，避免不良情绪的刺激。

上面描述是基本几种治疗强直性脊柱炎的治疗方法，成都风湿医院陈建春主任提醒大家，对于强直性脊柱炎要早了解早预防，一旦发现症状，请尽快去正规医院进行有效治疗，祝大家身体健康！