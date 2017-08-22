成都全国治痛风性关节炎的医院

核心提示：急性关节炎是痛风最突出的临床表现。发作时关节疼痛剧烈，但1－2周后这种痛不欲生的感觉就消失了。这种“来如风去无踪”的特点正是痛风这一病名的由来。

急性关节炎是痛风最突出的临床表现。发作时关节疼痛剧烈，但1-2周后这种痛不欲生的感觉就消失了。这种“来如风去无踪”的特点正是痛风这一病名的由来。

很多患者都认为痛风就是急性病，发作时需要吃药治疗，等不疼了药就可以停了。

不疼不吃药是错的

痛风不是感冒，急性期过后疼痛虽然是缓解了，但疾病并没有“去无踪”。有相当大一部分患者都会出现急性关节炎的复发，而且发作会越来越频繁，持续时间也越来越长，甚至出现慢性关节炎、痛风石形成等症状。

其实，痛风也是一种慢性疾病，它的根本在于高尿酸血症导致的尿酸盐结晶沉积对器官造成的伤害。

体内的尿酸就象水中的盐，平时溶解在血液中，当达到一定的浓度就会析出，也就是过饱和状态。当尿酸长期处于过饱和状态，析出的结晶沉积会对人体带来很多问题，如沉积物刺激关节出现急性或慢性关节炎症;沉积物越来越大形成痛风石;沉积物在肾脏形成肾结石;反复炎症造成肾脏及心脑血管损害……

所以，把痛风类比为高血压更合适。就像高血压患者需要在医生指导下用药，配合改变生活方式的综合治疗，达到控制血压，预防并发症的目标，痛风患者也同样需要。

痛风治疗的关键在于：要把尿酸长期维持在低于饱和度水平，即降尿酸治疗。它会带来很多临床益处，包括急性痛风发作停止、痛风石溶解以及患者身体机能和健康相关生活质量改善。降尿酸治疗包括药物治疗和生活方式改变。

哪些患者需要降尿酸药物治疗

符合下列条件之一者，就需要降尿酸药物治疗：

1、急性痛风关节炎频繁发作(>2次/年);

2、慢性痛风关节病;

3、有痛风石;

4、痛风合并肾功能不全。

尿酸的目标值为何小于360μmol/L

尿酸的溶解度约为405μmol/L，而中国痛风患者的血尿酸平均水平高达560umol/L，说明当你出现痛风急性发作前，体内其实已经有了相当大的尿酸盐负荷。

一部分尿酸盐溶解在血中，另一部分以看得见和看不见的形式存在于身体各处。只有将血尿酸水平控制到比溶解度更低的水平，体内的尿酸负荷才有可能逐步下降。

把这个目标值定为小于360μmol/L是医生长期临床经验的成果。对于有痛风石的患者，目标值更低，为小于300μmol/L，因为更低的血尿酸盐水平会加速痛风石溶解。

所以，提醒痛风患者在定期复查血尿酸时，记住：你的目标比正常值更低。

为什么要长期用药

体内的尿酸并不都是吃进去的，大部分是由人体新陈代谢自然产生的，所以痛风其实是一种慢性代谢性疾病。

降尿酸药物能减少尿酸的生成或者促进尿酸从尿中排出，但不能扭转背后深层次的代谢紊乱问题。

确实有部分代谢问题能通过减肥或改变生活方式获得改善，这也是非药物治疗一直在痛风的治疗中占重要地位的原因。

但“冰冻三尺非一日之寒，滴水穿石非一日之功”，尚未根本解决代谢紊乱问题的患者，则需要依靠降尿酸药物来实现控制尿酸的目标。

临床研究发现，大多数通过降尿酸盐药物治疗，防止成功控制痛风的患者，会在停药后复发。

长期到底有多长

越来越多的医生认为，降尿酸药物治疗或许需要终身使用。

成都风湿医院陈建春主任的建议是，如果你减肥很成功，如果你的生活方式已经变得非常健康，如果你的降尿酸药物在很小的剂量仍能维持尿酸达标，那也可以尝试停药，但需要注意的是：停药后仍要定期监测血尿酸水平。