成都强直那个医院好 体育医疗对于强直患者的作用？

核心提示： 我们都知道，强直性脊柱炎患者在疾病进程中常常会出现不同程度的合并有脊柱、髋关节等功能障碍，如果未能及时、正规治疗，晚期出现脊柱强直、髋关节活动受限而致残。那么有什么办法能够避免或者减轻这些危害呢？下面成都风湿医院陈建春主任为大家做介绍。

我们都知道，强直性脊柱炎患者在疾病进程中常常会出现不同程度的合并有脊柱、髋关节等功能障碍，如果未能及时、正规治疗，晚期出现脊柱强直、髋关节活动受限而致残。那么有什么办法能够避免或者减轻这些危害呢？下面成都风湿医院陈建春主任为大家做介绍。

体育医疗是指采取体育运动形式的治疗方法，强直患者在治疗的同时，配合以体育疗法能起到缓解症状、保持和改善患者关节和呼吸功能的作用，防止患者出现功能障碍。对于合并骨质疏松症的患者还可减少骨量丢失，增加药物治疗效果。

而体育医疗要注意循序渐进，由小量开始逐渐增加运动量，不可操之过急，防止运动过量致肌肉拉伤及造成关节受损。另外，为了取得较理想的治疗效果，防止疾病反复，阻止或推迟功能障碍的出现，应该持之以恒，坚持长期锻炼。

以下就是针对强直患者的推荐或不推荐的体育运动：

推荐患者进行能拉伸和旋转躯干的运动、需要保持直立姿势和伸展躯干的运动(如北欧行走、徒步旅行、游泳、越野滑雪、网球、羽毛球、箭术、排球)，以及歌唱和管乐器练习这类有助于增加肺活量从而掌握正确的呼吸技巧的运动。

不推荐必须长时间脊柱弯曲的运动(如高尔夫、保龄球、长距离骑行)、具有更大潜在损伤的运动(如拳击、足球等)和滑降滑雪、以及横笛和小提琴等对颈部姿势不利的运动。

成都风湿医院陈建春主任提醒广大患者：体育活动是获得身体训练、稳定血压和心率以及改善肺功能的 途径，但具体的运动方式的选择应当考虑患者的疾病状态和身体素质。希望广大患者在治疗过程中正确的认识疾病，谨遵医嘱，积极配合治疗，祝大家身体健康！