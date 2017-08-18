成都风湿省医院痛风性关节炎 为什么痛风会在夏季高发？

核心提示： 痛风是夏天比较容易发作的季节，面对痛风，我们一定要管住自己的嘴巴，那么除了吃以外，还有那些原因导致痛风呢？下面成都风湿医院陈建春主任向大家介绍一下夏季引发痛风的原因有哪些。

痛风是夏天比较容易发作的季节，面对痛风，我们一定要管住自己的嘴巴，那么除了吃以外，还有那些原因导致痛风呢？下面成都风湿医院陈建春主任向大家介绍一下夏季引发痛风的原因有哪些。

夏季痛风高发的原因有哪些？

①常吃烧烤易患痛风

大暑以来，因饮食无节制，烧烤类食品和啤酒等摄入过量而诱发疾病，甚至疾病加重后才来确诊的痛风患者非常多见。大口喝酒、大块吃肉的中青年男性，是痛风的高危险人群。尽量减少吃烧烤的频率，即使吃，也一定要选卫生条件好的地方，大排档、路边摊 少去;烤肥肉 不吃，烤鸡翅应把皮去掉;吃包锡纸的烧烤，这样可避免过多含致癌物的烟雾进入食物中。

②出汗多，喝水少

炎热的夏季是汗液分泌最多的季节，水分流失的多，小便的次数就减少了，尿酸的排泄也就减少了，所以很容易就诱发痛风。这个时候我们要多喝水，痛风患者在夏季一定要及时的补充水分，就算不觉得口渴也要喝水，要少量频繁饮用，要 足够的尿量，这样可以排出更多的尿酸。

③甜饮料引发痛风

不管是从果糖代谢、增加体重、降低胰岛素抗性等可能机理，还是饮食习惯与血液尿酸的流行病学调查，含糖饮料和高尿酸血症都难以撇清关系。所以，痛风病人避免含糖饮料是应该的。当然，没有痛风的病人也应该控制每日摄入的糖类。过度劳累诱发痛风过度劳累都有可能使人体的神经调节紊乱、体表及内脏血管收缩，包括肾血管收缩，引起尿酸排泄减少，从而引发痛风。

④冷空调刺激

现代社会已经离不开空调了，尤其是都市生活，整个夏季基本都是在空调环境中度过的。因空调而诱发的其他疾病五花八门，痛风是其中之一。一方面因为冷空调的刺激，血管收缩，导致尿酸排泄减少，血尿酸浓度升高;另一方面冷气直接刺激脚部，导致局部血液循环不畅，尿酸盐结晶容易沉积于关节局部，诱发关节肿痛发作。对策：空调房里穿双薄袜，尤其是晚上睡眠时，不要赤脚对着空调吹。另外，空调温度可控的情况下，不要调太低，室内外温差不要太大。

以上就是夏季会引发痛风的原因了，相信大家看后一定知道该如何做预防了，成都风湿医院陈建春主任提醒广大痛风患者，保健与食疗相结合才能更好的缓解病征，防止病情复发，最后祝大家身体健康！