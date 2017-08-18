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成都看风湿多少钱 哪些风湿病患者不能做体育锻炼？

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2017-08-18
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核心提示：由于通过关节锻炼，可以增加肌力，保存关节的活动能力，防止关节挛缩、强直及肌肉萎缩。但也有部分患者的情况是不适宜锻炼的，下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍一下哪些患者不宜进行体育锻炼。

　　由于通过关节锻炼，可以增加肌力，保存关节的活动能力，防止关节挛缩、强直及肌肉萎缩。但也有部分患者的情况是不适宜锻炼的，下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍一下哪些患者不宜进行体育锻炼。

　　(1)在疾病的急性期，由于病情尚未控制，伴有发热、全身状况严重、脏器功能处于代偿期，不宜进行运动疗法，否则在运动过程中可能发生并发症。

　　(2)风湿性关节炎患者在运动时要避免颈椎过度运动，切勿对颈、肩、背和头部施加压力，以免造成脊髓的损伤。

　　(3)强直性脊柱炎、风湿性关节炎运动要缓和，不要做弹跳和挺举运动。

　　(4)心力衰竭或新发作的心绞痛、二度或三度传导阻滞、新近发生的心肌梗死、心肌炎;运动高血压，收缩压超过33.5千帕，或舒张压超过16千帕;感染性疾病、急性关节炎或血栓性静脉炎等。

　　以上就是不宜进行体育锻炼的风湿病患者情况，希望对大家有帮助，成都风湿医院陈建春主任提醒大家治疗的同时应该按照医师建议进行定时定量的康复锻炼，比如类风湿患者如果条件适合就应早期、有规则地进行各关节的功能性锻炼。最后祝大家身体健康！

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