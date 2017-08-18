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高尿酸和痛风患者应该怎么吃？

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2017-08-18
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核心提示：　痛风、高尿酸血症是由于长期嘌呤代谢障碍，血尿酸增高的疾病，尤其痛风患者在长期的高尿酸血的环境下，析出的单钠尿酸盐沉积在关节囊引发炎症。嘌呤与血尿酸水平有着千丝万缕的联系，那么痛风和高尿酸血症患者应该怎么吃呢？下面成都风湿医院陈建春主任主任来为大家做介绍。

　　痛风、高尿酸血症是由于长期嘌呤代谢障碍，血尿酸增高的疾病，尤其痛风患者在长期的高尿酸血的环境下，析出的单钠尿酸盐沉积在关节囊引发炎症。嘌呤与血尿酸水平有着千丝万缕的联系，那么痛风和高尿酸血症患者应该怎么吃呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

　　痛风与高尿酸血症患者在饮食中应注意的几个问题：

　　1、控制体重：肥胖型者易患痛风，因此，要保持或达到理想体重， 能低于理想体重10-15%。要经常称体重，使每天摄入的食物既满足营养需要，又不会使体重过高。但切忌减重过快，如健康允许，可适当运动。

　　2、限制嘌呤：每日嘌呤的摄入量应低于150mg。食物中嘌呤含量可分为四大类。急性痛风发作时只能选用 类;第二类食物，慢性痛风患者每周可选用四次，每次100g;第三类食物每周可选用一次，每次100g。 类食物不必限量可随意食用。

　　3、适量肉禽：各种肉类、鱼虾、禽类及动物内脏、富含蛋白质，但因这些食物中核蛋白含量较高，可代谢产生尿酸，故痛风病人不宜进食过多。平时补充优质蛋白可多选牛奶、鸡蛋及其制品。

　　4、多食果蔬：果蔬可供给充足的维生素和矿物质，同时能形成体内碱性环境，提高尿酸盐的溶解度，从而有利于尿酸排出体外。还有蔬菜和水果富含维生素C，能促进组织内尿酸盐溶解。

　　5、多进水份：水份能帮助尿酸排除体外，日常饮食中可多选用含水份多而又有利尿作用的食物以 尿量，每天液体量维持在2000ml以上。注意：肾功能不全时进液量应适量。

　　6、口味清淡：油脂类含高脂肪可影响尿酸排除体外，同时又是高能量营养素，以导致肥胖，因此应避免使用肥肉、猪牛羊油，烹调时少放油。痛风者易患高血压，应限制钠盐的摄入，同时禁用辛辣调味品。

　　7、禁烟限酒：吸烟有害健康，饮酒促进嘌呤合成，抑制尿酸的排出，从而增加体内尿酸盐的沉积，酗酒常会诱发痛风的急性发作。

　　以上就是对于痛风和高尿酸血症患者的饮食注意事项，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对痛风的防治，祝大家身体健康！

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