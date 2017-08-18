成都强直去哪里治疗好 强直性脊柱炎会不会遗传？

核心提示：相信很多强直患者都有过担心自己的病情因而不敢生小孩的顾虑，那么强直性脊柱炎会遗传吗？下面成都风湿医院陈建春主任主任来为大家做介绍。

相信很多强直患者都有过担心自己的病情因而不敢生小孩的顾虑，那么强直性脊柱炎会遗传吗？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

AS并非百分之百遗传，这解释了一些人的困惑：为什么父母没有患病，而自己却患病了。不同种族、不同民族、不同基因型、不同遗传表型、不同地区、不同环境，都会对遗传几率有影响，故没有哪一个医生能准确告诉你“遗传几率是多少”。

不过也有统计，强直性脊柱炎遗传给下一代的机会大约为10%左右。可能大家日常中所见闻的“遗传率”比我的数据还要低一些，因为有的人症状很轻微，跟没病差不多，没被看出来。

“遗传因素”是先天条件，但绝大多数风湿免疫病(包括AS)的发病还需要很多后天条件的配合，如感染因素，不良卫生习惯，外伤，内分泌、代谢障碍和变态反应等。

在众多的因素中，究竟哪个是主要因素，至今没有定论，但较为肯定、值得重视的因素是感染，包括了泌尿道感染和肠道感染。

泌尿系感染诱发的AS的患者中，部分人有前列腺炎，小部分会有肾脏损害。通过注意个人卫生保健，减少泌尿系感染和肠道感染，可以降低AS的发病，这也是可以切实做到的。

万一孩子真的患病怎么办？因为我们身为患者，对疾病早已有所认识，会有相关知识和警惕性，完全可以及早发现疾病，不会耽误诊断时间，“早发现早治疗”是AS的克星。

更重要的是医学发展很快，肯定会有效果更好的药物出现，而现有药物包括生物制剂肯定也会逐渐降价(一旦有更好的药物出现，现在的生物制剂价格就要跳水了)，国家医保政策会越来越完善，病情严重的人肯定可以得到更好的医疗。

实际上，绝大多数慢性病，例如高血压、糖尿病、中风、痛风，各种风湿病、甚至很多恶性肿瘤等，都会有遗传倾向(即后代比普通人更容易得病)。自古以来，这些人都生儿育女、儿孙满堂。各种慢性疾病伴随着人类进化、发展，是人类社会的正常现象，“怕遗传而不生”，是因噎废食。

不要盲信相信“基因决定论”。众所周知，B27和强直遗传有关，但B27也有很多类型(如B2701，B2702，B2703，等等)，有的类型促使人体发病，有的类型却保护人体免于发病。除了B27基因外，人类至今还发现数百个基因/遗传位点可能和AS有关，但相关性不强，实用性低，至今未能实用。

建议大家平常心对待强直性脊柱炎即可，毕竟周董都照样结婚生了孩子。

以上就是对于强直性脊柱炎是否遗传问题的解答，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对强直的预防，早了解，早预防，一旦发现病症一定要及早就医，祝大家身体健康！