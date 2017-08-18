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成都类风湿病医院排行哪家好 得了类风湿之后怎么保护患处关节？

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2017-08-18
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核心提示：类风湿关节炎患者常以对称性小关节受累，那么在日常活动中应该如何使用小关节才能既　其得到充分活动，又使其免受损伤呢？下面成都风湿医院陈建春主任主任为大家做介绍：

　　类风湿关节炎患者常以对称性小关节受累，那么在日常活动中应该如何使用小关节才能既 其得到充分活动，又使其免受损伤呢？下面成都风湿医院陈建春主任为大家做介绍：

　　1)应尽量利用较大和有力的关节，避免过度强烈使用小关节。

　　2)提重物时，尽量不用手指而用手臂和肘关节。

　　3)练习用左手拧开瓶盖，用右手拧闭瓶盖，以防止尺偏，或以掌心加压力来拧。不只用手指作支持，应以手掌来支撑。

　　4)不要长时间站立，半小时左右交换坐下来休息，劳逸结合。坐下时，应经常变换坐姿、转换双脚位置，舒展下肢的筋骨，或起来走动一下。膝关节不要过分屈曲，双足应平放在地上。

　　5)避免手指长时间屈曲，如写字、编织、打字、修理，应不时停下来休息，舒展一下手指。活动时感到关节疼痛，应立即停止活动，检查活动方法是否不当。

　　6)尽量使用工具，以减少弯腰、爬高、蹲低等动作。

　　除此之外，手关节受累几乎见于所有的类风湿关节炎患者，以近端指间关节、掌指关节及腕关节受累最为常见，而且往往是类风湿关节炎最早出现症状的关节。

　　因此为保持其正常功能，我们可以进行手部功能锻炼操，共4节，一次共10～20分钟，每天上下午各一次， 在醒后起床前做。

　　1)按摩：按摩病变手关节及周围组织，每个关节1-3分钟。

　　2)手握伸运动：以最 大力量握拳到不能再紧为止，然后尽最 大可能伸展开，做5分钟。

　　3)手关节活动： 每个关节按其生理功能状态活动，主要是近端指间关节，做5分钟。

　　4)腕关节活动度的训练：腕关节正反方向慢旋转各5圈。

　　以上就是类风湿患者在日常生活中保养关节、缓解关节疼痛的办法，成都风湿医院陈建春主任提醒患者在治疗的同时应该按照医师建议进行定时定量的康复锻炼，比如类风湿患者如果条件适合就应早期、有规则地进行各关节的功能性锻炼。最后祝大家身体健康！

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