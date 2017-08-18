39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 成都风湿医院 > 正文
综合
问医生

成都看强直专业医院 强直性脊柱炎怎么手术矫正？

新闻文章排行榜
2017-08-18
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病，因为病因不明，所以目前尚无针对病因的治疗，目前的治疗原则主要是通过非药物、药物和手术等综合治疗，　缓解疼痛和发僵，　控制或减轻炎症，　保持良好姿势，　防止脊柱或关节变形，　必要时矫正畸形关节，　以达到改善和提高患者生活质量的目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎驼背患者的治疗方式。

　　强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病，因为病因不明，所以目前尚无针对病因的治疗，目前的治疗原则主要是通过非药物、药物和手术等综合治疗， 缓解疼痛和发僵， 控制或减轻炎症， 保持良好姿势， 防止脊柱或关节变形， 必要时矫正畸形关节， 以达到改善和提高患者生活质量的目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎驼背患者的治疗方式。

　　对于大多数脊柱僵硬及病情较重的患者，手术矫形是较为有效的方法。此类驼背为大圆背畸形，为手术截骨矫形提供了较大的选择余地，此病为多节段截骨提供了较好的病理学基础。也就是说，对于强直性脊柱炎驼背患者，单处截骨没有多处分散截骨的矫形效果好。

　　强直性脊柱炎病变广泛，累及颈椎。对此类患者来说，如手术时选用全麻插管的话有一定的困难，对麻醉技术要求高。

　　脊柱竹节样变、韧带硬化、主动脉钙化。如选用硬外麻醉时穿刺困难，局麻浸润效果不佳。所以麻醉方式的选择，比其他类型驼背显得重要，另外脊柱硬化，在矫正过程需要较大力才能纠正畸形。

　　强直性脊柱骨质增厚、且较脆、韧性差、易断裂，内固定比较困难，脊椎关节钙化后模糊，如上椎弓根镙钉，按正常定位法，在手术中易出现定位不准，而致神经损伤或镙钉穿破椎弓固定不稳。

　　此类病人髋关节不同程度屈曲位僵硬，直接影响对驼背矫形效果。要求在驼背矫形前，先正确处理髋节关屈曲畸形。

　　病人一般情况差，长期的驼背畸形，心肺、腹部等脏器受压，常伴有不同程度贫血，心脏传导阻滞及肺活量下降，对麻醉手术的耐受性较一般人差。而驼背矫正的手术创伤较大，所以术前准备应充分针对其疾病特点进行。

　　以上就是对于强直性脊柱炎患者的驼背矫正手术的介绍，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对强直的预防，早了解，早预防，一旦发现病症一定要及早就医，祝大家身体健康！

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈