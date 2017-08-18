成都看强直专业医院 强直性脊柱炎怎么手术矫正？

核心提示： 强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病，因为病因不明，所以目前尚无针对病因的治疗，目前的治疗原则主要是通过非药物、药物和手术等综合治疗， 缓解疼痛和发僵， 控制或减轻炎症， 保持良好姿势， 防止脊柱或关节变形， 必要时矫正畸形关节， 以达到改善和提高患者生活质量的目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎驼背患者的治疗方式。

强直性脊柱炎是一种自身免疫性疾病，因为病因不明，所以目前尚无针对病因的治疗，目前的治疗原则主要是通过非药物、药物和手术等综合治疗， 缓解疼痛和发僵， 控制或减轻炎症， 保持良好姿势， 防止脊柱或关节变形， 必要时矫正畸形关节， 以达到改善和提高患者生活质量的目的。下面成都风湿医院陈建春主任来为大家介绍一下强直性脊柱炎驼背患者的治疗方式。

对于大多数脊柱僵硬及病情较重的患者，手术矫形是较为有效的方法。此类驼背为大圆背畸形，为手术截骨矫形提供了较大的选择余地，此病为多节段截骨提供了较好的病理学基础。也就是说，对于强直性脊柱炎驼背患者，单处截骨没有多处分散截骨的矫形效果好。

强直性脊柱炎病变广泛，累及颈椎。对此类患者来说，如手术时选用全麻插管的话有一定的困难，对麻醉技术要求高。

脊柱竹节样变、韧带硬化、主动脉钙化。如选用硬外麻醉时穿刺困难，局麻浸润效果不佳。所以麻醉方式的选择，比其他类型驼背显得重要，另外脊柱硬化，在矫正过程需要较大力才能纠正畸形。

强直性脊柱骨质增厚、且较脆、韧性差、易断裂，内固定比较困难，脊椎关节钙化后模糊，如上椎弓根镙钉，按正常定位法，在手术中易出现定位不准，而致神经损伤或镙钉穿破椎弓固定不稳。

此类病人髋关节不同程度屈曲位僵硬，直接影响对驼背矫形效果。要求在驼背矫形前，先正确处理髋节关屈曲畸形。

病人一般情况差，长期的驼背畸形，心肺、腹部等脏器受压，常伴有不同程度贫血，心脏传导阻滞及肺活量下降，对麻醉手术的耐受性较一般人差。而驼背矫正的手术创伤较大，所以术前准备应充分针对其疾病特点进行。

以上就是对于强直性脊柱炎患者的驼背矫正手术的介绍，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对强直的预防，早了解，早预防，一旦发现病症一定要及早就医，祝大家身体健康！