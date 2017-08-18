成都治痛风关节炎医院 患痛风需要注意怎么吃？

核心提示：痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病。痛风典型发病者起病急骤，常见午夜足痛如刀割，关节及周围软组织明显红肿热痛，持续数日可自行缓解。随着生活条件的改善，饮食结构的改变，痛风患者正逐年增多。那么痛风患者在饮食上应该注意什么呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病。痛风典型发病者起病急骤，常见午夜足痛如刀割，关节及周围软组织明显红肿热痛，持续数日可自行缓解。随着生活条件的改善，饮食结构的改变，痛风患者正逐年增多。那么痛风患者在饮食上应该注意什么呢？下面成都风湿医院陈建春主任来为大家做介绍。

痛风患者营养治疗总原则：三低一高。即低嘌呤、低盐低脂、减轻体重和大量饮水。

1、限制嘌呤摄入量，每日应控制在150毫克以下(正常600～1000毫克)。完全禁用含嘌呤极高的食物如：动物内脏(肝、肠、肾、脑)、海产(鲍鱼、蟹、龙虾、三文鱼、沙甸鱼、吞拿鱼、鲤鱼、鲈鱼、鳟鱼、鳕鱼)、贝壳食物、肉类(牛、羊、鸭、鹅、鸽)、浓汤等，限量选用含嘌呤中等的食物。

2、限制总能量，对超重患者可在原每日摄入总能量的基础上减少10～15%，使体重逐渐降至理想体重范围。不过，减轻体重应循序渐进，否则容易导致酮症或痛风急性发作。

3、蛋白质可根据体重，按照比例来摄取，每天每公斤体重1克，急性痛风发作时可按每天每公斤体重0.8克供给。牛奶、奶酪、脱脂奶粉、蛋类的蛋白部分，它们是富含必需氨基酸的优质蛋白，且含嘌呤甚少，对痛风病人不会产生不良影响。但酸奶中含乳酸较多，乳酸与尿酸竞争排泄，对痛风病人不利，故不宜饮用。

4、限制脂肪摄入量。因脂肪有阻碍肾脏排泄尿酸的作用，故应选用含脂肪少的动物性食品及用油少的烹调方法。

5、供给适量的碳水化合物。应以植物性食物为热量的主要来源，如面粉、米、类。尽量少食蔗糖和甜菜糖，因为它们分解后会产生果糖，而果糖能增加尿酸生成。蜂蜜含果糖亦较高，不宜食用。

6、多食蔬菜和水果及适量碱性矿泉水，便于尿酸盐的溶解与排泄。

7、防止过食。禁忌酒类及一切刺激性强的调味品。

痛风是一种慢性疾病，而且容易复发。因此患者在生活中应注意避免痛风发作的诱因，控制饮食，规律生活，预防并发症。

以上就是对痛风患者在饮食上需要注意的事项，成都风湿医院陈建春主任提醒大家在日常生活中多注意对痛风的防治，祝大家身体健康！