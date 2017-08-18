成都风湿病医院 哪些人要小心骨性关节炎发作？

核心提示：骨关节炎为一种常见的慢性疾病，是骨关节的退行性病变，由于增龄、肥胖、劳损、创伤、关节先天性异常、关节畸形等诸多因素引起的关节软骨的退化损伤、关节边缘和软骨下骨的骨质增生，并由此而引起关节疼痛、僵直畸形和功能障碍等临床表现。

骨关节炎为一种常见的慢性疾病，是骨关节的退行性病变，由于增龄、肥胖、劳损、创伤、关节先天性异常、关节畸形等诸多因素引起的关节软骨的退化损伤、关节边缘和软骨下骨的骨质增生，并由此而引起关节疼痛、僵直畸形和功能障碍等临床表现。

主要症状为关节疼痛，初期轻微疼痛，并不严重，以后逐渐加重。常发生于晨间，活动后疼痛反而减轻，但如活动过多，疼痛又可加重。另一症状是关节僵硬，常出现在早晨起床时或白天关节长时间保持一定体位后。受累关节可见关节肿胀、压痛，活动时有摩擦感或『咔嗒』声，病情严重者可有肌肉萎缩及关节畸形。下面贵阳军康医院王建奇主任为大家介绍以下骨性关节炎的易发群体有哪些。

骨关节炎常见于中老年人，而且随着年龄的增高其患病的几率也增加。但是骨关节炎还与患者体型、生理特点、工作或生活特点有密切关系，常见于以下人群：

(1)老年人发病率高，而且患病率随着年龄增长而增加;

(2)女性比男性多见，特别是绝经后的女性;

(3)肥胖者易患骨关节炎;

(4)种族因素，西方人髋关节骨性关节炎发病率高，而东方人膝关节骨关节炎发病率高;

(5)特殊职业人员，如矿工、重体力劳动者、长期野外工作的地质工作者、职业运动员、舞蹈演员等，因为关节的过度应用和劳损而导致骨关节炎。

以上就是骨性关节炎的易发人群，成都风湿医院陈建春主任提醒这些人群在平常多多注意对骨性关节炎的预防，最后祝大家身体健康！