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成都看痛风多少钱 痛风疾病在各阶段的表现是怎样的？

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2017-08-18
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核心提示：　　从理论上来看痛风是一种由于嘌呤生物合成代谢增加，尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊、软骨及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。那么痛风的具体症状是什么呢？下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍痛风的各阶段的症状。

　　从理论上来看痛风是一种由于嘌呤生物合成代谢增加，尿酸产生过多或因尿酸排泄不良而致血中尿酸升高，尿酸盐结晶沉积在关节滑膜、滑囊、软骨及其他组织中引起的反复发作性炎性疾病。那么痛风的具体症状是什么呢？下面成都风湿医院陈建春主任为大家介绍痛风的各阶段的症状。

　　痛风首次发作时，往往突发急剧的单个关节疼痛，常见于大脚趾。之后的发作可能会涉及多个关节，如踝关节、膝关节、腕关节和肘关节。疼痛往往在患者夜间睡眠时发作，之前无任何征兆，也可能在患者过度饮酒后发生。

　　疼痛会逐渐加剧，常被描述为跳痛或压痛。随后会发生炎症，患者受累关节出现红、肿、热、痛。有时候，疼痛极度严重，患者甚至无法忍受关节 单的重量。

　　除关节肿痛外，痛风患者的其他症状还包括：发热、心跳加快、寒战，以及全身不适。沉积于皮肤的尿酸称为痛风石，为皮肤下白色的结节，大多出现于手、足、肘，以及外耳廓。

　　痛风首次发作时通常只会持续几天，但如果不经处理，下次发作可能会持续几周。症状最终会消失，在两次发作之间，患者关节功能恢复正常。随着疾病进展，症状的缓解期越来越短，一年内发作的次数会越来越多。

　　前期：又称高尿酸血症期，患者可无痛风的临床症状，只表现为血尿酸升高。

　　早期：痛风症状表现为急性痛风性关节炎的发作。症状消失后关节会完全 恢复，但可反复发作，是一般皮下痛风石的形成期。

　　中期：由于急性发作的反复出现造成的，关节出现不同程度的骨破坏与功能障碍损伤，使慢性痛风性关节炎形成。可形成皮下痛风石、尿酸性肾病及肾结石，肾功能正常或轻度减退。

　　晚期：会有明显的关节畸形及功能障碍显现，皮下痛风石数量增多、体积增大，破溃会出现白色尿盐结晶。尿酸性肾病及肾结石有所发展，肾功能明显减退，可出现氮质血症及尿毒症。

　　以上就是痛风病征的分期表现，相信大家对痛风的症状也有了更多的了解，最后成都风湿医院陈建春主任祝大家身体健康！

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