核心提示：牛皮癣是一种常见的皮肤病，常好发于身体明显位置，尤其是头部，给患者带来很大困扰，而且患者特别担心会传染给身边的人，究竟头上长牛皮癣传染吗，下面让我们来一起了解一下。

辽源权威牛皮癣医院预约挂号【长春华山皮肤病医院】【添加微信咨询：hsyywxzx】牛皮癣是一种常见的皮肤病，常好发于身体明显位置，尤其是头部，给患者带来很大困扰，而且患者特别担心会传染给身边的人，究竟头上长牛皮癣传染吗，下面让我们来一起了解一下。

牛皮癣是冬春季节高发的慢性炎症性皮肤疾病，初期症状还是皮肤上的鳞屑性红斑，具有不同程度瘙痒症状，虽有一定的遗传因素，但是因为这种炎症不是由传染性致病因子(细菌、真菌等)直接引起，因此是不会传染的。

头上长牛皮癣在生活中应该注意什么呢？

1.防止发生，外伤感染的可能性，一定要在日常运动锻炼中，保护好自身的皮肤，避免擦伤或者出屑、蚊虫叮咬、皮肤发炎、针灸治疗和纹身等，以防加剧病情。如果患者头皮上有牛皮癣，要遵照医生的嘱托去做。同时，有规律地洗澡，也有利于牛皮癣患者的身体，切记用温水。

2.预防感和感染情况的发生，以免加重病情，建议少出入公共场合，多呆在家中静养，部分患者，在温湿度提高时，会有不良症状发生，但总的来说，还是温热的气候，比较适合牛皮癣患者。

3.在用药上要保持科学性，不能过量涂抹或者口服，确保是在医生的指导下用药，如果擅自吃其它的药，要先请示医生，以免药物中含有，某些成分而使病情恶化。

4.保护好皮肤，对于皮肤比较干燥的患者，要多擦些保湿的护肤品，主要用于锁住皮下的水分。在干冷的季节，也可以使用增湿器，提高房屋内的湿度，保持空气的湿润。

辽源权威牛皮癣医院预约挂号？头上长牛皮癣是不会传染的，所以大家一定要了解这一点，在与患者接触时不要有任何顾虑，尽量减轻病人的心理压力，给病人建立一种比较宽松的康复环境。