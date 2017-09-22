核心提示：其实无论牛皮癣患者生男孩还是生女孩，都有遗传倾向的！牛皮癣患者需要懂得，其实遗传倾向并不是说一定会发病，只是有这个可能，大部分的牛皮癣患者生的孩子也很健康啊！

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牛皮癣生男孩遗传几率大吗？

专家调查了多家牛皮癣患者家庭，发现了牛皮癣遗传这样一个规律，那些健康的孩子免疫力方面都比发病的孩子强，健康的孩子平常所受的训练也更多。在提及怀孕之前的健康状态，那些健康孩子的父母都是在病治好后或者是未发病的时候怀孕的。所以牛皮癣生男孩遗传几率大吗，最主要的还是看怀孕之前，准妈妈和准爸爸的健康状况，因此牛皮癣治好后，虽有遗传率，但是遗传几率是比较小的。

对于牛皮癣遗传这个问题，其实生男孩还是生女孩，影响并不大，关键是牛皮癣病友一定要知道，白城权威牛皮癣医院预约挂号？必须在治好牛皮癣之后要孩子，这样的话，孩子质量也高，发育也好，免疫力也比较强！

牛皮癣患者用药不当会影响生育？

但是需要注意的是，治好牛皮癣之后要孩子，并不是使用任何药物都是可以的，像激素类的可的松、强的松、地塞米松治好牛皮癣后，那只是表面的，不用过一个月，就会复发，这样治好牛皮癣是没有意义的，因为总是在复发与压抑病情之间徘徊！其他的口服药物治疗牛皮癣，一般药效被肠胃和肝肾破坏的差不多，所以达到皮肤的极少，不利于牛皮癣的病情的恢复，而肝肾解毒的功能有限，长期口服药物治疗牛皮癣的话，势必会造成肝肾负担过重，从而发生肝功能和肾功能受损的现象，因此治疗牛皮癣不宜用口服药。而无论是药膏还是口服药物，对于生育能力都是有一定影响的！

为了降低牛皮癣的遗传几率，牛皮癣病友必须使用纯中药进行治疗，这是因为目前只有凉血止银丸能真正承诺不含激素、免疫抑制剂、汞、砷、铅、抗肿瘤药物、抗生素的绿色药物！由于采用免疫自然平衡疗法，对于牛皮癣病友脏腑的调整和免疫力的提高都有很大的关系。所以与传统的激素、免疫抑制剂药物治疗牛皮癣不同，一方面是安全绿色无副作用，另一方面则是采用凉血止银丸治好后，可以维持较长的时间不复发！

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