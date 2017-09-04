长春华山皮肤病医院的牛皮癣治疗如何

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病例分享

基本信息：男 31岁

疾病/症状：银屑病

病情描述：我得了银屑病，是遗传的，也不是很严重，我一想问一下可以用什么药好，饮食有什么要注意的？

病情分析：银屑病是一种常见的慢性皮肤病，局部可用无刺激性软膏外搽，也可看中医采用中药治疗。

指导意见：尽量少吃牛肉、羊肉、狗肉、海鲜等可诱发或加重银屑病的食物，少食辛辣刺激性食品或过敏性强的食物。平素应多食富含维生素C、维生素A、及维生素E的食物，如新鲜绿叶蔬菜、番茄、胡萝卜、谷类和各种水果等。有利于缓解病情和皮损的康复。

银屑病患者饮食注意事项有以下几点：

主要原则是：忌酒、忌海鲜、忌辛辣。

1、蔬菜水果类：牛皮癣患者忌吃如生姜、芫荽、大头菜、香椿、尖椒等，建议多吃吃新鲜的水果、蔬菜、如苹果、梨、香蕉、橙子等新鲜绿叶蔬菜、豆腐、苦瓜等清淡饮食。

2、肉食类：牛皮癣患者忌吃如牛肉、狼肉、驴肉、骆驼肉、羊肉、狗肉、鸡鸭肉、鸽子肉、鸟肉及其汤，还有各类海鲜如各种鱼类(包括鳖等)、螃蟹、虾等;建议食用猪瘦肉、鸡蛋、牛奶等。

3、调料类：牛皮癣患者忌用大料、花椒、胡椒、孜然、茴香、桂皮、芥末、芥末油、辣椒酱、火锅调料、方便面调料等。

4、牛皮癣患者忌喝各种酒类(包括白酒、啤酒、葡萄酒)。

5、注意不要经常在饭店吃饭因为调料重)。

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