核心提示：长春市专科牛皮癣医院

牛皮癣是一种比较特殊的皮肤疾病，患了牛皮癣之后就不要再像之前那样没有规律的饮食了。牛皮癣这种病对饮食的要求是比较多的，如果饮食不当，则会加重牛皮癣的病情，所以中老年患者一定不能不防！中老年大都养成了比较单一的饮食习惯，要改变起来相对麻烦一些，但是正因为如此，对于中老年牛皮癣的饮食我们更应该多加关注。那么中老年牛皮癣饮食我们应该吃那些食物呢？下面就给大家推荐几种：

1、生槐花粥：生槐花粥的主要制作方法是分别取30g的生槐花，土茯苓，然后把他们倒入锅里，加入适量的水烧开半小时，去渣取出汁液，再加入粳米60克煮成粥，放入适量红砂糖调匀便可食用。每天如此进食1次，10天为1个疗程。这种粥具有清热凉血、袪风止痒等作用。

2、车前子薏米粥：车前子薏米粥的制作方法是：把十五克的车前子放到面部袋内，在把九克的蚕沙也放到入棉布袋内，扎紧袋口放入锅内，加入适量的水烧开半小时。取出布袋，在汁液中加入薏米30克煮成粥，再加入适量白糖调匀即可食用。每天进食1次，10天为1个疗程。此粥具有清热解毒、袪风利湿之功效。

3、凉拌苦瓜：苦瓜200g，洗净去瓤，切丝焯过，加麻油适量，味精、盐少许，拌匀即可。本菜具清热泻火之功，适于血热风燥证的牛皮癣患者。

4、凉拌肉皮冻：猪肉皮200g，洗净，刮去肥油，加水500ml，微火炖1。5小时以上，纳入胡萝卜丁、青豆丁、豆腐干丁以及适当调味银屑病用那种药治疗的品，待凉成冻，切块食用。本菜具有滋阴和阳、柔润肌肤之功效，适于血虚风燥证的牛皮癣患者。

5、 大枣甘草汤：大枣30克，甘草10克。大枣、甘草洗净，加适量水煎煮，去渣取汁。每日1剂，分2次饮用。适用于冲任不调证的牛皮癣患者。

6、桂枝薏米粥：桂枝薏米粥的制作方法是把下面的这两种倒入一定量的水，烧开30十分钟左右，去渣取出汁液加入薏米30克煮成粥，再加白糖适量调匀，可食用。每天食用1次，10天为1个疗法。此粥能清热解毒，活血通络，袪风利湿，他们分别是桂枝和牛膝各9克、杜仲18克。

以上就是关于中老年牛皮癣的饮食推荐，中老年患者可以尝试改变一下错误的习惯，科学地饮食。专家提示：虽然适当的饮食对牛皮癣的治疗能够起到很好的辅助作用，但还是需要到正规医院接受治疗，这才是治疗牛皮癣的关键。最后祝愿中老年患者早日康复！

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