39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长春华山皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

长春市专科牛皮癣医院

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：长春市专科牛皮癣医院

　　牛皮癣是一种比较特殊的皮肤疾病，患了牛皮癣之后就不要再像之前那样没有规律的饮食了。牛皮癣这种病对饮食的要求是比较多的，如果饮食不当，则会加重牛皮癣的病情，所以中老年患者一定不能不防！中老年大都养成了比较单一的饮食习惯，要改变起来相对麻烦一些，但是正因为如此，对于中老年牛皮癣的饮食我们更应该多加关注。那么中老年牛皮癣饮食我们应该吃那些食物呢？下面就给大家推荐几种：

　　1、生槐花粥：生槐花粥的主要制作方法是分别取30g的生槐花，土茯苓，然后把他们倒入锅里，加入适量的水烧开半小时，去渣取出汁液，再加入粳米60克煮成粥，放入适量红砂糖调匀便可食用。每天如此进食1次，10天为1个疗程。这种粥具有清热凉血、袪风止痒等作用。

　　2、车前子薏米粥：车前子薏米粥的制作方法是：把十五克的车前子放到面部袋内，在把九克的蚕沙也放到入棉布袋内，扎紧袋口放入锅内，加入适量的水烧开半小时。取出布袋，在汁液中加入薏米30克煮成粥，再加入适量白糖调匀即可食用。每天进食1次，10天为1个疗程。此粥具有清热解毒、袪风利湿之功效。

　　3、凉拌苦瓜：苦瓜200g，洗净去瓤，切丝焯过，加麻油适量，味精、盐少许，拌匀即可。本菜具清热泻火之功，适于血热风燥证的牛皮癣患者。

　　4、凉拌肉皮冻：猪肉皮200g，洗净，刮去肥油，加水500ml，微火炖1。5小时以上，纳入胡萝卜丁、青豆丁、豆腐干丁以及适当调味银屑病用那种药治疗的品，待凉成冻，切块食用。本菜具有滋阴和阳、柔润肌肤之功效，适于血虚风燥证的牛皮癣患者。

　　5、 大枣甘草汤：大枣30克，甘草10克。大枣、甘草洗净，加适量水煎煮，去渣取汁。每日1剂，分2次饮用。适用于冲任不调证的牛皮癣患者。

　　6、桂枝薏米粥：桂枝薏米粥的制作方法是把下面的这两种倒入一定量的水，烧开30十分钟左右，去渣取出汁液加入薏米30克煮成粥，再加白糖适量调匀，可食用。每天食用1次，10天为1个疗法。此粥能清热解毒，活血通络，袪风利湿，他们分别是桂枝和牛膝各9克、杜仲18克。

　　以上就是关于中老年牛皮癣的饮食推荐，中老年患者可以尝试改变一下错误的习惯，科学地饮食。专家提示：虽然适当的饮食对牛皮癣的治疗能够起到很好的辅助作用，但还是需要到正规医院接受治疗，这才是治疗牛皮癣的关键。最后祝愿中老年患者早日康复！

　　【长春华山皮肤病医院】

　　微信咨询：hsyywxzx

　　地址：长春市南关区大经路356号1-7层

　　长春市内公交

　　乘坐16、61、62、117、241、278、361、 362、

　　363到五马路下往南50米。市内乘4、111、246、

　　264、268、304大经路站下即到。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈