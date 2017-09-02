39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 资讯 > 医疗资讯 > 长春华山皮肤病医院 > 正文
综合
问医生

长春哪里医院看白癜风可以

新闻文章排行榜
2017-09-02
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：长春哪里医院看白癜风可以【长春华山皮肤病医院】西瓜虽好，但是饮食一定要有度。对于白癜风患者来说，不可多吃，以免对自身健康造成一定的危害，影响治疗进度，后悔莫及。

　长春哪里医院看白癜风可以【长春华山皮肤病医院】炎炎夏日，西瓜成了很多人解暑止渴的选择。饭前饭后，一块凉凉的西瓜下肚，感觉就是不一样。但是，对于很多白癜风患者来说想吃却不敢吃想害怕对病情的治疗有影响。专家表示：患者培养一个正确的饮食习惯是好的，但是要清楚哪些食物能吃，哪些食物不能吃。对于白癜风患者来说，西瓜是可以食用的，但要适量。

　　西瓜是最自然的天然饮料，并且营养丰富，对人体益处多多，在饮食方面白癜风病人需提高警惕，白癜风患者是可以吃西瓜的，但是却不能过多的食用。因为相对来说，西瓜中所含维生素C含量较少，但是患者需注意适量，毕竟西瓜中还是含有一定维生素C的。

　　西瓜汁液中几乎包括了人体所需要的各种营养成分，如维生素A、B、C和蛋白质、葡萄糖、蔗糖、果糖、苹果酸、谷氨酸、瓜氨酸、精氨酸、磷酸及 钙、铁、磷和粗纤维等，虽然含有维生素C，但大部分成分对白癜风患者没有太大的刺激作用的，所以白癜风患者在炎热的夏天适量用西瓜解解渴是可以的。

　　白癜风治疗起来需要一定时间，在这个过程中患者要做好各方面的护理工作。饮食上要科学合理，不要自暴自弃，适当的做些运动。另外，患者应该正确的对待白癜风的治疗，一定要做到及时发现，尽早就医，清楚病情，对症治疗，这样才有恢复往日自信的可能。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
24小时健康热播 一周健康热点 最新文章 相关文章 热门问答
北京市 江苏省 云南省 安徽省 广东省 山西省 上海市 湖北省 其他 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈