核心提示： 长春哪里的医院治白癜风效果好【长春华山皮肤病医院】众所周知，白癜风是一种颇为复杂的色素脱失性皮肤病，不仅诱因多样，病情还分期分型。任何疾病，早期都是很好的康复时间。在对白癜风康复率的研究上发现，早期的康复率较高，能达到80％以上，中期其次。早期白癜风，要想康复快，该如何应对？

长春哪里的医院治白癜风效果好【长春华山皮肤病医院】众所周知，白癜风是一种颇为复杂的色素脱失性皮肤病，不仅诱因多样，病情还分期分型。任何疾病，早期都是很好的康复时间。在对白癜风康复率的研究上发现，早期的康复率较高，能达到80%以上，中期其次。早期白癜风，要想康复快，该如何应对？

早期的白斑数量少，颜色淡，且症状较轻，在白斑中还存在较多活性高的黑色素细胞，只要找对方法修复黑色素细胞和激发白斑中尚在的黑色素细胞活性，白斑就很快能够消失。

早期白斑该如何治疗，效果好？

1、科学检查

早期的病症应该进行科学严谨的检查，最常见有效的检查方式是皮肤ct，一是为了为科学合理用药提供依据，二是为了避免检查不明，就进行早期用药，而导致的白斑扩散，加重病情，导致白斑向稳定期发展。

2、谨慎用药

白癜风的一般药物都带有刺激性，如激素类和免疫抑制剂类，在早期用药上，应避免早期就使用激素类药物。这类药物药效猛，见效快，但是存在一定的副作用。

早期用药应选择药效温和的药物，对于刺激性强的药物，尽量避免，以免治好后存在副作用影响。

3、治疗方式

在治疗方式上，早期的白斑一般采用物理治疗或者是药物治疗。在这两种方式中，物理治疗如光疗，和药物治疗相比，更具优势。

光疗能够避免药物治疗带来的抗药性和对身体的伤害，同时不同的群体，特别是儿童白癜风。

4、合理护理

除了科学治疗外，护理也很重要。早期白斑症状虽然比较轻，但若是接触到刺激性强的化学物品，或者是白斑处受到外伤，都极易导致白斑扩散，加重病情，不仅会削弱早期治疗的效果，还会增加后期的治疗难度。

早期是白癜风病情最轻，也是白癜风很好治疗时间。当身上出现白斑后，应引起重视，及时的进行科学检查和治疗。