核心提示： 长春哪家医院治疗白癜风好【长春华山皮肤病医院】白癜风的病情复杂，治疗困难，很多人经过长时间的治疗，一直看不到效果，因此对于白癜风的治疗方法存在怀疑，甚至认为白癜风是治不好的。其实不然，白癜风患者只要在接受正规治疗一段时间后，白斑都会有不同程度的变化。根据长春华山皮肤病医院专家的介绍，有以下一些情况：

长春哪家医院治疗白癜风好【长春华山皮肤病医院】白癜风的病情复杂，治疗困难，很多人经过长时间的治疗，一直看不到效果，因此对于白癜风的治疗方法存在怀疑，甚至认为白癜风是治不好的。其实不然，白癜风患者只要在接受正规治疗一段时间后，白斑都会有不同程度的变化。根据长春华山皮肤病医院专家的介绍，有以下一些情况：

其中有五种标志性变化说明疗法对白癜风治疗是有效的。具体表现如下：

1、无新发白斑或原白斑无扩大;

2、白斑周边从模糊不清(云雾状)变清晰;

3、白斑周边出现色素加深或色素带;

4、白斑面积缩小;

5、白斑中央出现毛囊性色素斑点(色素岛);“

只要出现以上5条中的任何一条，就算治疗有效，出现的条数越多，说明治疗效果越好，并开始恢复。

1、白斑周边模糊不清

2、白斑周边色素加深

3、白斑周边色素带+面积缩小+色素岛

4、白斑出现大量色素岛+周边色素带