核心提示： 长春哪家的白癜风医生好【长春华山皮肤病医院】白癜风是一种比较难治的皮肤病，很多患者治疗了很久没有好，所以很多患者会问为什么花了这么长时间，钱也花了白癜风还是不好呢？我们听听长春华山皮肤病医院专家是如何解释的：

长春哪家的白癜风医生好【长春华山皮肤病医院】白癜风是一种比较难治的皮肤病，很多患者治疗了很久没有好，所以很多患者会问为什么花了这么长时间，钱也花了白癜风还是不好呢？我们听听长春华山皮肤病医院专家是如何解释的：

不走弯路不花冤枉钱，选对医院很重要，白癜风一直治不好，很大原因就是没有选择对的医院，接受专业对症的治疗。很多患者反反复复花了不少的冤枉钱，白斑却一点不见好。不管是初次治疗还是久治不愈的患者，选对医院才是非常重要的。

祛白三大误区

1、不影响容貌的时候不及时治

表现：白斑不痛不痒，于是放任不管，直到白斑面积扩大，才意识到严重性，寻求治疗。

医生建议：身体长白斑，一般是疾病的外在体现，如果发现皮肤有不明白斑、白块出现，一定要及早接受治疗，切莫拖延，否则追悔莫及。

2、忽视了医院和疗法选择的重要性

很多患者误信偏方、秘方，耽误就诊时机，白斑反复几年不见好，扩散至多部位才去正规医院。

医生建议：白癜风易诊断难治疗，一般的小医院、小诊所不具备诊疗条件和设备，治疗难度比较大。患者切勿听信偏方、秘方，也勿轻信庸医、游医。祛白一定要选择正规专业的专科医院，准确查明病因后，再对症施治，也勿私自胡乱用药，盲目治疗。

3、忽视了日常护理的重要性

很多患者认为看病坚持做治疗就可以了，其他都不用多注意，治不好就是医院不行、医生技术差。

医生建议：要想尽快治疗白癜风，减少复发，一定要做好的日常的护理保健工作。比如保持愉快的心情，乐观的心态，良好的起居、生活习惯;少吃或不吃富含维c的水果、食物，如橙子、草莓、柚子、山楂、樱桃等;同时戒烟酒、忌食刺激性食物;多食猪肝、瘦肉、牛肉、黑芝麻、黑豆等黑色食物;平常可用铜质餐具等。