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白癜风的治疗原则

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2017-04-11
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核心提示：　　白癜风是我们生活中常见的皮肤病类型，给患者的工作、生活等方面等都造成了非常严重的困扰。白癜风的治疗是一件非常复杂的事情，很多患者之所以治疗之后没有取得良好的治疗效果就是由于治疗期间除了问题。白癜风的治疗需要遵循几点原则，主要有以下几个方面。

　　白癜风是我们生活中常见的皮肤病类型，给患者的工作、生活等方面等都造成了非常严重的困扰。白癜风的治疗是一件非常复杂的事情，很多患者之所以治疗之后没有取得良好的治疗效果就是由于治疗期间除了问题。白癜风的治疗需要遵循几点原则，主要有以下几个方面。

　　1.建造治疗：白癜风的治疗首先要先确诊，再制定治疗方案，然后再进行治疗。早期的白癜风病情不算严重，更容易受到控制，治疗难度低，同时治疗时间也会相应的缩短，治疗效果更好。

　　2.针对性治疗：不同的病情，白癜风的治疗方式也是不一样的，首先建议患者不要盲目的治疗，以免加重病情。无论治疗什么病，都需要先缺失致病因素，针对性进行治疗。如患者没有找正规的专科医院进行系统的病因检测，就盲目用药物治疗的话，不但治不好病，还会产生抗药性，久而久之会对药物产生依赖性，最终导致迁延不愈。

　　3.兼顾心理治疗：药物治疗的基础上，加强综合性心理治疗十分重要。首先应消除各种不良刺激因素，改善精神状态和不良的生活、工作环境，保持良好的心理，增强自身免疫功能，早防、早治，则疗效较好。

　　4.对症治疗：白癜风的治疗时主要应查明病因，再针对不同的病因对症治疗，如有微循环障碍，应加强身体锻炼，促进血液循环，并可采用活血化瘀中药治疗。增强免疫功能的药物较多，但每种药都会有一定的适应症，患者可适当的根据病情选用。对于面颈部白风，要避免使用增白类化妆品，忌服维生素C类药物。少食用西红柿等。如能早期发现病灶，应及早治疗，经过很短一段时间的正规诊疗，一般能恢复正常皮肤。、

　　除了要遵循相应的治疗原则之外，白癜风患者日常的护理也非常重要，比如饮食上应该尽量避免使用辛辣刺激类的食物，注意皮肤的保护，保持健康的心理状态，对于白癜风的治疗都是可以起到一定的辅助作用，帮助患者早日康复，白癜风是一种易复发的疾病，所以也要重视做好日后的抗复发工作。

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