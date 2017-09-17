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济南白癜风医院哪家好

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2017-09-17
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核心提示：　　在生活中，我们一定要对白癜风重视起来。白癜风如何保健一直是大家比较关注的问题。科学合理的保健有助于是白癜风患者控制病情，那么，怎么保健才能达到佳的效果呢？白癜风的保健应该注意些什么呢？下面由白癜风专家为我们介绍相关知识。

　　在生活中，我们一定要对白癜风重视起来。白癜风如何保健一直是大家比较关注的问题。科学合理的保健有助于是白癜风患者控制病情，那么，怎么保健才能达到佳的效果呢？白癜风的保健应该注意些什么呢？下面由白癜风专家为我们介绍相关知识。

　　白癜风的保健应该注意1、遵守医嘱：按时、按量服药，不要自行改变剂量或服药时间。在治疗中可能会遇到意想不到的情况，如感冒、外伤、过敏等，应与经治医生保持联系，以便积极、正确处理。白癜风治疗后应当在15天到30天出现好转，如果没有出现预期效果，应当及时与经治医生联系，在医生的指导下，调整治疗方法。因此，治疗期间每半月由经治医师面诊一次，详细观察病情变化。如因路远不能按时面诊，应每1～2个月拍一次照片供医生观察。白癜风患者一定要谨记。

　　白癜风的保健应该注意2、日常心态：白癜风患我国临床著名白癜风专家刘云涛者由于精神负担和心理压力较重，在生活中有不如意、不顺利的时候，较健康人更易丧失信心和生活下去的勇气。因此，白癜风患者要重视心理素质的修养，学会调适异常情绪，解除心里矛盾和压力，这对个人的工作生活和早日康复是有好处的。

　　白癜风的保健应该注意3、出行注意：经常晒太阳，由于白癜风的发生，是因为受遗传、免疫、精神等因素的影响，引起局部皮肤和毛囊内黑色素合成出现障碍。而阳光中的紫外线能促进黑色素代谢，所以适当晒太阳，能使黑色素细胞转移到皮层中，使肤色加深，从而有利于白癜风的治疗。但在炎热的夏季，阳光中的紫外线反而能抑制黑色素的代谢，不利于黑色素的合成，所以，夏日应避免阳光的照射。

　　白癜风的保健应该注意4、避免接触酚及酚类化合物：如氢醌单苯醚（取代酚的一种），被用做橡胶的抗氧化剂，经常接触橡胶制品如橡胶手套，橡胶鞋带等，常引起局部脱色而出现白斑，而且在远隔部位也发生白斑损害。以氢醌单苯醚为主要成分的祛斑膏，亦可引起面部或手部白斑。

　　白癜风的保健应该注意5、加强自身休养，保持乐观情绪：人的情绪变化与健康密切相关，情感的异常反应是疾病发生的内在因素。因此，在生活和工作中要适时调整自己的心态，克制异常的情感反应，提高自己对环境的应变能力。只有这样才能更好的治疗白癜风。

　　白癜风的保健应该注意些什么呢？以上就是白癜风专家为我们介绍的相关知识。希望会对您有所帮助。

　　（28）（5）

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