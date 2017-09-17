白癜风初期症状是什么样的

核心提示： 在生活中，人们往往对白癜风不是很了解。白癜风专家介绍说：白癜风，又名白驳风，为临床常见的色素障碍性皮肤疾病，其治疗难度较大，治疗周期也相对较长，现代医学对白驳风的发病诱因及发病机理至今尚不清楚，白驳风患者查清病因进行针对性治疗的同时，在日常的生活中也需从多方面对白斑部位进行保护，合理、科学的饮食起居是很重要的。大家在生活中一定要做好预防工作。

在生活中，人们往往对白癜风不是很了解。白癜风专家介绍说：白癜风，又名"白驳风"，为临床常见的色素障碍性皮肤疾病，其治疗难度较大，治疗周期也相对较长，现代医学对白驳风的发病诱因及发病机理至今尚不清楚，白驳风患者查清病因进行针对性治疗的同时，在日常的生活中也需从多方面对白斑部位进行保护，合理、科学的饮食起居是很重要的。大家在生活中一定要做好预防工作。

那么，我们需要怎么进行白驳风保健呢？下面我们来听听白癜风专家为我们介绍相关知识：

白驳风保健一、饮食：忌食：各种酒类、鸭肉、我国白癜风知名专家刘云涛鱼虾和各种海鲜、狗肉、羊肉等。少食：维生素C含量过高的食物和药物如：生辣椒、大枣、山楂、广柑、桔子、猕猴桃、草莓、凉拌菜、生西红柿等；牛奶；西药：维生素C、施尔康、金维他.少食影响消化、吸收的冷饮，尤其少年儿童，还应少吃零食。多食：动物肝、肾、鲜蛋类、鲜豆腐、豆类、瘦肉、新鲜蔬菜、甘蔗、生葵花子、黑芝麻、核桃。白癜风在生活中不可饮酒。

白驳风保健二、体育锻炼：要求结合白驳风所在部位进行锻炼也是白驳风保健的重要内容，如白驳风在上半身，可结合篮球，排球，仰卧起坐，乒乓球，甩手（手指部位白斑不结合乒乓球，羽毛球）。白驳风在下肢可结合跑步、跳绳等.体育锻炼应逐步加大运动量和运动时间。长期运动可以促进人体荷尔蒙的分泌提高免疫力。但要注意运动的强度，过量的运动会是免疫力的暂时低下。

白驳风保健三、睡眠：如白驳风发生在上半身，需适当增加睡眠时间。头部、面部有白驳风的患者枕头宜低些好。

白驳风保健四、衣着：内衣、内裤、皮带不宜过紧，我们有很多白驳风病人就是因为皮肤被长期压迫后影响局部血液循环营养所导致.白驳风保健是多方面的。

白驳风保健五、皮肤保护：应该尽量避免皮肤受损，有很多病人皮肤受伤后产生白驳风；另外一些些增白的化妆品应该少用或不用。还应该避免阳光曝晒，尤其中午的时候应该避免。白驳风在颜面部和手部的更应该少晒太阳。白驳风不可受紫外线的照射。

我们需要怎么进行白驳风保健呢？以上就是相关解答。在此提醒广大白驳风患者，白驳风虽然治疗起来有一定难度，但一定要坚持治疗，不得轻言放弃，若在早期及时进行治疗，病情是完全有可能得到有效控制甚至愈的，不必过于担忧。一般白驳风疗程均在三个月左右，且治疗后也需进行巩固治疗，请广大患者不得掉以轻心。最后，祝您可以早日康复。

（28）（5）