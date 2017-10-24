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吃糖更糖尿病有关系吗？

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2017-10-24
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核心提示：这是一个常见的错误。人们说不吃太多的糖容易得糖尿病。糖过多不一定会导致糖尿病。

　　这是一个常见的错误。人们说不吃太多的糖容易得糖尿病。糖过多不一定会导致糖尿病。

　　有两种糖尿病，我们常说的是II型糖尿病。II型糖尿病的主要诱发因素如下：

　　遗传因素。许多人认为I型糖尿病是遗传性的，II型糖尿病实际上更具有遗传性。有糖尿病家族史的人需要特别注意。

　　肥胖。肥胖是糖尿病重要的易感因素之一，与机体脂肪分布有关。中心型肥胖，即大肚，与糖尿病有大的关系。这种相关性对男性来说比女性更大。也就是说，男人腰围粗，肚子大，这是糖尿病危险的信号。

　　高脂饮食。在这个领域有很多研究，基本上清楚的是高脂肪摄入，特别是高饱和脂肪的摄入量，可以显著增加糖尿病的风险。

　　少动。运动能很好地改善胰岛素敏感性。坦率地说，这是为了减少胰岛素分泌，但效果更强。相反，久坐不动的生活方式会降低胰岛素敏感性。运动对糖尿病的预防和治疗非常有效，尤其是运动能消耗大量的肌肉糖原，如高强度有氧运动和无氧运动、快速蹬踏、高速度、高强度短跑运动，效果好。这并不是说低强度有氧运动不起作用，而是低强度有氧运动，这需要很长时间才能增加胰岛素敏感性。

　　缺乏微量元素。铬、锌、硒等不足，可能与糖尿病的发病有关，特别是铬。众所周知，铬是胰岛素的“敏化剂”，而胰岛素需要参与铬的功能。全谷类食品、鱼类和贝类中的铬含量较高。如果这些东西不经常食用，可以考虑适当使用膳食补充剂。

　　顺便说一下，发现体重不到2公斤的新生儿成年后患糖尿病的风险大得多，这可能是因为怀孕期间缺乏蛋白质摄入。所以说糖尿病是吃糖果，这自然有问题，因为片面强调糖的负荷，而忽视了糖尿病的其他诱发因素。当然，这并不是说你可以不用担心糖尿病就吃糖果。只是糖刺激不一定是糖尿病的的直接原因。但摄入过多的单糖会导致肥胖，从而间接诱发糖尿病。当然，一些研究已经发现，糖摄入量与II型糖尿病的发病率呈正相关，而且很容易找到几个这样的研究。但是没有证据表明两者是不相干的。

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